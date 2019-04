A Parkl friss kutatása szerint a fővárosi autóvezetők ötöde hetente 30 percnél is több időt tölt el parkolóhely kereséssel, amellyel a jelentős stressz és időveszteség mellett a környezetet is terhelik.

Tízből hat magyar autóvezetőt az zavar a legjobban, ha nem talál szabad parkolóhelyet – derült ki a Parkl kutatásából. Az autósok elárulták, hogy melyek a városi parkolás legnagyobb kihívásai, a stressztől egészen a balesetekig. A forgalomban részt vevő autósok 30 százaléka parkolóhelyet keres, miközben napjainkban már számos lehetőség áll az egyszerű, hatékony és árban is kedvezőbb parkolásra.

A kutatás eredményei szerint budapesti autósok negyede átlagosan heti 5-10 perc alatt lerendezi a parkolást, ötödüknek azonban fél óránál is több idejük megy el a parkolásra. Az is kiderült, hogy az autóvezetők csaknem 80 százaléka távolság alapján választ parkolóhelyet, de számít a hely mérete, a parkoló elhelyezkedése, és az ár is: a válaszadók többsége nem elégedett a fővárosi parkolás árával, 50 százalékuk pedig kifejezetten elégedetlennek vallotta magát.

A magyar autóvezetők negyede nem érzi biztonságban az autóját, ami nem véletlen: a nők több mint 20 százalékát, a férfiaknak pedig közel 17 százalékát érte már baleset parkolóhely keresése közben, sőt, csaknem tizedükkel ez már többször is előfordult.

A kutatásból kiderült, hogy a magyar autósokat leginkább az zavarja, hogy nehéz parkolóhelyet találni, azonban a forgalmi dugók, a többi autós közlekedési stílusa, valamint a kerékpárosok és gyalogosok jelenléte is feszültséghez vezet.