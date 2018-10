Angela Merkel német kancellár hétfőn lemondott pártelnöki tisztségéről, majd azt is közölte, hogy nem kíván újra kancellár lenni. Kis idő elteltével többen be is jelentkeztek a pártelnöki pozícióra. Jens Spahn és Annegret Kramp-Karrenbauer nem számítanak meglepő jelölteknek. Ők régóta erős pozíciót töltenek be a párton belül. Friedrich Merz viszont nem tartozik a CDU fősodrába. Nem véletlenül, hiszen az évek óta politikai száműzetését töltő, és most újra színre lépő Merz-et Merkel ellenségként kezelte.