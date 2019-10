„A hamis kiszivárogtató panasza nem állja meg a helyét. Többnyire arról a telefonbeszélgetésről szól, amelyet az ukrán elnökkel folytattam, és amelynek leiratát az átláthatóság jegyében azonnal a kongresszus és a nyilvánosság elé tártam” – írta az amerikai elnök. Hozzáfűzte: „A kiszivárogtató szinte semmit sem tudott, másodkézből származó információk alapján írta le a telefonbeszélgetést”.

Trump felvetette, hogy „árulásért” le kellene tartóztatni Adam Schiff demokrata párti törvényhozót, aki a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője, s az alkotmányos felmentést célzó eljárást (impeachment) megelőző vizsgálatok egyik fő szorgalmazója.

Ezt azzal indokolta, hogy – mint írta – a múlt héten rosszul idézte a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott beszélgetését, és ezzel félrevezette a politikusokat és a közvéleményt. Donald Trump ezt megelőzően arról írt a Twitteren, hogy amennyiben őt az impeachment eljárás keretében eltávolítanák a hivatalából, az polgárháborúhoz vezetne.



Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő találkozója az InterContinental Barclay New York Szállodában 2019. szeptember 25-én. A két vezető az ENSZ-közgyűlés 74. ülésszaka általános vitájának alkalmából tartózkodik New Yorkban. (MTI/AP/Evan Vucci)

Mindeközben büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében. Közös idézésében a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési bizottság figyelmeztette Giulianit, hogy ha visszautasítja a megjelenést, vagy egyszerűen nem vesz róla tudomást, az „bizonyíték lesz” a képviselőház vizsgálatának akadályozására, és annak következményei lesznek.

A demokrata párti politikusok leszögezték: eddigi vizsgálódásaik alapján azt állapították meg, hogy Giuliani Donald Trump „ügynökeként” tevékenykedett, az elnök személyes politikai ambícióinak előmozdítása érdekében. A képviselőházi bizottságok egyidejűleg idézést küldtek Giuliani három üzlettársának is: Lev Parnas üzletembernek, Igor Fruman ingatlanbefektetőnek és Szemjon Kislinnek, akit Donald Trumphoz is üzleti kapcsolatok fűznek. Emellett mindhármuktól dokumentumokat kértek be a vizsgálatok érdekében.



Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Donald Trump amerikai elnök ügyvédje a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében tartott sport- és fitnesznapon 2018. május 30-án. (MTI/EPA/Michael Reynolds)

A republikánus vezető nem tűnik részrehajlónak

Ha a szövetségi képviselőház megszavazza Donald Trump amerikai elnök alkotmányos felmentési eljárásának megindítását, a szenátus folytatni fogja az eljárást – jelentette ki Mitch McConnell, a szenátus többségi republikánus frakciójának vezetője hétfőn a CNBC televíziónak adott interjújában.

„Nem lesz más választásom, mint folytatni” – fogalmazott a befolyásos kentuckyi politikus. „A szentátusnak az impeachmentre vonatkozó szabályai teljesen egyértelműek” – tette hozzá.

McConnel ezzel rövidre zárta azoknak a spekulációkat, amelyek szerint pozíciójával élve kisiklathatja a demokrata többségű képviselőháznak az alkotmányos felmentési eljárás (impeachment) lefolytatására irányuló erőfeszítéseit.

A szenátus republikánus többségének vezetője először fejtette ki álláspontját e kérdésben, és elemzők megjegyezték: bár számtalanszor bírálja a demokraták politizálását ez ügyben, az eljárásra vonatkozó törvényt és szabályokat pontosan be fogja tartani.

A republikánusokhoz közel álló Fox televízió szerint, ha a demokrata többségű képviselőház az év végéig megszavazza Trump elnök alkotmányos felelősségre vonását, akkor a szenátusban valószínűleg 2020 elején folytatódhat az eljárás.