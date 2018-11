Ha még a liberális The Washington Post is így látja, akkor ez szinte minden kétséget kizár. Mármint azzal a vélekedéssel kapcsoaltban, hogy Donald Trumpra úgy emlékezik majd az utókor, mint az Egyesült Államok elmúlt pár évtizedének legőszintébb elnökére.

Az újság persze rögtön hozzáteszi, hogy az elnök nyilván füllent olykor-olykor, mert hát emberek vagyunk, de ami kampányígéreteit illeti, abban eddig valószínűleg Trump teljesített legjobban a korábbi elnökök közül.

Nézzük tehát a tényeket: Trump azt ígérte, hogy az izraeli Amerikai Nagykövetséget áttelepíti Tel Avivból Jeruzsálembe, és ezt elnökségének még korai időszakában meg is tette, amelyet Magyarország kormánya elsők között támogatott. Ezt az intézkedést korábbi elnökök is ígérték, de egyikük sem valósitotta meg azt. Az elnök azt is ígérte, hogy az ISIS nevű terrorszervezetet felszámolja Szíriában, és ezt gyakorlatilag meg is tette, még akkor is, ha ezt a sikerét jelentős orosz segítséggel sikerült megvalósítania. Azt is megígérte, hogy beutazási és bevándorlási tilalmat rendel el olyan országokkal szemben, amelyek terrorista veszélyt jelenthetnek az Egyesült Államokra nézve, és ezt is betartotta.

Trump elnök továbbá azt ígérte, hogy olyan jelölteket fog a Legfelsőbb Bíróság padsoraiba küldeni, akik Antonin Scalia nézetvilágát ápolják majd, és ezt is valóra váltotta. Neil M. Gorsuch és Brett M. Kavanaugh egyaránt a Scaliához közel álló filozófiát képviseli.

Trump elnök történelmi adóreformot (csökkentést) hirdetett meg a kampány során, és ezt is megvalósította. Nem úgy, mint például George H. Bush, aki amiatt a hírhedt kijelentése miatt lett szószegő az amerikaiak szemében, amit a kampány során tett, miszerint: “Olvassatok a számról: nem lesz további adóemelés”! (Read my lips, no more taxes!) Majd természetesen adót emelt.

Trump elnök ezen kívül azt ígérte, hogy Obama elnök Clean Power Act című törvénycsomagját megsemmisíti, valamint kilépteti az USA-t a Párizsi klímaegyezményből, és mindkét esetben beváltotta szavát. Azt ígérte, hogy jóváhagyja a Keystone XL és a Dakota Access nevű olajvezetékek megépítését, és ezt is megvalósította.

Ami a külkereskedelmet illeti, Trump azt ígérte, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a Trans-Pacific Partnership egyezményből és védővámot vet ki az acél és alumínium termékekre. Továbbá a NAFTA nevű Észak-Amerikai szabadkereskedelmi egyezményt, valamint a Koreai szabadkereskedelmi egyezményt felülvizsgáltatja, amit szintén megtett. A korábbi egyezmények helyett újakat léptetett életbe Mexikóval, Kanadával és Dél Koreával. Azt ígérte, hogy a beáramló kínai termékekre védővámot vet ki mindaddig, amíg Kína nem hajlandó piacait kinyitni Amerika számára, és ezt az ígéretét is teljesítette.

Az elnök a kampány során azt is megígérte, hogy történelmi léptékű védelmi-hadiipari kiadásnövelést hajt végre, és ezt is megvalósította. Ezen kívül munkahelyteremtést ígért, és ez az ígérete is teljesült, főleg a termelői szektorban, ahol ez kifejezetten fontos volt, hiszen a kék-galléros dolgozók szavazták rá legnagyobb arányban. De lehetne még folytatni a felsorolást.

Talán az eddigiekben az elnöknek mindössze két ígérete nem teljesült, amelyek megvalósítása nem csak rajta múlt. A déli határfal megépítése és az Obamacare nevű egészségbiztosítási reformcsomag megszüntetése ugyanis kongresszusi vitákat és ellenkezést váltott ki még a republikánusok köreiben is.

Magyarország szempontjából is pozitív fejlemény, hogy mind a magyar kormány migrációs politikája, mind a nemzetpolitika és sok egyéb tekintetben is a Trump adminisztráció hasonlóképpen gondolkodik, mint Orbán Viktorék kormánya. Nem véletlen, hogy Tusnádfürdőn, 2016 nyarán személyesen is hallhattam Orbán Viktor elkötelezettségét Trump eljövendő győzelme mellett, ami bátor vállalás volt, hiszen akkor ez még a közvélemény-kutatások szerint nem volt valószínű.

A tények ma alátámasztják, amit az ellenzék sem képes vitatni, hogy elnökségének első két éve során Trump elnök rendkívül következetes volt ígéretei megvalósításának tekintetében. Ennek alapján léteznek olyan elemzők, akik már az amerikai történelem eddigi legszavahihetőbb elnökeként jellemzik őt és nem is alaptalanul.