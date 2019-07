Az elmúlt fél év lehangoló számokat hozott a fővárosi, újonnan átadott lakások piacán: kevesebb, mint 3000 lakás talált gazdára, amely negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban és sok éves mélypontot jelent. Nem kell kétségbe esnie azoknak, akik még nem vásároltak be a tervezőasztalról, hiszen jelenleg még 7200, különböző megvalósulási fázisban lévő új lakásból lehet válogatni a fővárosban. A legtöbb, 1500 lakás a XIII. kerületben, míg 1300 lakás a XI. kerületben érhető el. A másik véglet a XXIII. kerület, ahol mindössze egy tucatnyi új lakás vár jelenleg vevőre. Az idei, nagyjából 12,7 ezer átadás csúcsot dönthet, jövőre viszont már a felére eshet vissza az újlakás-átadások száma.

A logika szerint már önmagában a kínálat csökkenése is az árak növekedését vonná maga után, de most más tényezőknek is érződik az árfelhajtó hatása. „Az építési költségek megugrása, illetve a 2020-tól ismét 27 százalékos újlakás-áfa miatt további árnövekedésre kell számítani az újlakás-piacon” – mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. „Az átlagár most is igen magas. Az elmúlt évek rendre 10-15 százalékos drágulása után, 2021-es átadással jelenleg nagyjából 880 ezer forintos átlagos négyzetméteráron lehet bevezető árú lakást venni Budapesten. A külsőbb kerületekben még 700 ezer forint alatti négyzetméterárral is lehet találkozni, míg a belvárosban és Budán már inkább csak egymillió forinttól érhető el egy átlagos négyzetméter” – teszi hozzá a szakértő.



Budapest, 2019. február 9. A Vizafogó-Ikon ház a XIII. kerület, Esztergomi úton. (MTVA/Bizományosi: Róka László)

A beruházások számának már most látható csökkenése több okra is visszavezethető. Az újépítésű lakások piacát jelentős részben a befektetési célú vásárlók fűtötték (és fűtik most is), arányuk a főváros frekventált projektjeiben könnyen meghaladhatja az 50 százalékot. A megemelt áfa tartalom miatt növekvő ingatlanárak és az ennél lassabban emelkedő bérleti díjak a korábban 6-7 százalék közötti bérleti hozamot 4 százalék környékére nyomták, amelynél már vannak magasabb nyereséggel kecsegtető befektetések, mint például a Magyar Állampapír Plusz. A saját célra vásárlókat pedig a CSOK szabályok változása, a használt lakások esetében is eltörölt 35 millió forintos felső értékhatár irányíthatja a használt lakás piac felé.

Aki mégis szeretné élvezni az újépítésű ingatlanok minden előnyét, nem kell csüggednie. Az elmúlt fél évben 123 új projekt keretében 3300 lakás értékesítése indult meg az OTP projekt adatbázisa szerint; a legtöbb, 600 lakás a XI. kerületben, majd 500-500 a VIII. és a XIII. kerületben. A legtöbb lakás, szám szerint 3900 – immár hagyományosan – a XIII. kerületben épülhet meg idén. Ezt a XI. kerület követi 2500, majd a IX. kerület 1200 ingatlannal, amennyiben a fejlesztések jó ütemben haladnak.