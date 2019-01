Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a magyar balliberálisokhoz hasonlóan a tengerentúli bevándorláspárti politikusok is ott akadályozzák a határvédelmet, ahol csak tudják. Miután Trump költségvetési javaslatában elkülönített egy 5,7 milliárd dolláros tételt a határfal megépítésére, a demokraták blokkolták annak elfogadását, ami miatt kormányzati leállás következett be. A demokraták próbálkozása ugyanakkor nem jött be, a 888.hu által ismertett közvélemény-kutatás szerint Trump népszerűsége a kormányzati leállást megelőző szinten van.