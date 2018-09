A bevándorláspárti erők és koalíciójuk nemcsak – ahogy láthattuk – az Európai Parlamenten belül tudnak érvényesülni, hanem transzatlanti jelleget is tudnak ölteni – jelentette ki ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette, New Yorkban, Strasbourgban és Brüsszelben is sikerült hasonló véleményt megfogalmazniuk.

Az egész kérdéskör újraértelmezésének kiindulópontjának a szakértő mégis Angela Merkel beszédét tekinti, amit a Bundestagban mondott el a Sargentini-jelentés kapcsán. Ott és akkor a német kancellár úgy fogalmazott: az illegális migrációt legálissá kell tenni. Ez egyértelmű állásfoglalás a kvóta, a tömeges bevándorlás szervezése mellett. Az alkotmányjogász hozzátette, a kancellár ezzel egyértelművé tette az embercsempészek és a civil szervezetek számára, hogy nem kell tartaniuk a bevételkieséstől.

Többségben vannak a kibocsátó államok

Minden, ami ezen kijelentés mellett felmerül, csak erősíti ezt a folyamatot. Legyen az a globális migrációs kompakt vagy Dimitrisz Avramopulosz, az EU menekültügyi biztosának bármely ötlete, vagy az ENSZ főtitkárának bármely nyilatkozata – fogalmazott az alkotmányjogász.

Az ENSZ-en belül többségben vannak a kibocsátó államok – mondta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa a műsorban. Véleménye szerint ez egy veszélyes dolog, hiszen ők támogatni fogják azt, hogy a lehető leginkább könnyű legyen a bevándorlók számára az államok közötti mozgás. Minél inkább legalizálni szeretnék az illegális migrációt, és ezért veszélyes az, hogy jelen pillanatban az Európai Unió megosztott a kérdésben. A meghatározó országok pedig – Franciaország, Németország – továbbra is azon az állásponton vannak, hogy a legalizálás a migrációs folyamat számára jó és hasznos.

Deák Dániel kifejtette: az, hogy az Európai Unió képviselői szerte a világban arról beszélnek, hogy a migráció hasznos a tagállamok számára, sőt, a lehető leginkább enyhíteni kell a globális paktumon, az azt mutatja, hogy az unió vezetése saját maga alatt vágja a fát. Az európai állampolgárok többsége elutasítja a paktum létrejöttét, azt, hogy Brüsszel kezébe kerüljenek a bevándorláspolitikai intézkedések és magát a bevándorlást is.

Hiába vannak bevándorláspárti kormányok egyes országokban, kiderült, hogy az állampolgárok ezt elutasítják – hangsúlyozta Deák Dániel.

Feszegetik a határokat

Nyilvánvaló, hogy feszegetik, sőt, talán már át is lépték a genfi egyezmény határait számos intézményben – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán. Az oltalmazotti státusznál megtanulhattuk, hogy milyen veszélyeket rejt, ha valaki „bemondásra” letelepedési engedélyt kap, utalt kijelentésével az afgán erőszakoló ügyére. Hozzátette: hazugságon alapuló adatok ellenében oltalmazotti státuszt adni tehát veszélyes lehet, hiszen jogsértés állhat annak megadása mögött.

Betelepítési kvóta újra

Magyarországon a balliberális politikusok tagadják, hogy létezne kötelező betelepítési kvóta – jelentette ki Deák Dániel. Angela Merkel is arról beszélt, hogy a kvótáknak a felemlegetése, hogy megpróbálják ráerőltetni azt a keleti államokra, jelenleg már nem lehetséges. Vannak olyan politikusok, akik Európában arról beszélnek, hogy a kötelező kvótát már nem lehet megvalósítani, „fű alatt” azonban mégis ezen dolgoznak, és meg akarják ezt valósítani – mondta Deák Dániel.

Európában átalakulóban vannak a politikai erőviszonyok – emelte ki Deák. A nemzetállamokat támogató erők kerülnek hatalomba, lehet, hogy csatlakozni fognak majd más államok is Magyarországhoz és az Egyesült Államokhoz is. Deák Dániel szerint azoknak az országoknak, amelyek saját nemzeti szuverenitásukat fontosnak tartják, nincs más út, mint hogy kilépjenek ebből az egész folyamatból. Amennyiben bennmaradnak, fennáll a veszélye annak, hogy az elkövetkezendő évtizedekben rájuk kényszerítik a bevándorlást – mondta Deák Dániel.