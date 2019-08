A monetáris tanács nem változtatott az alapkamat 0,90 százalékos szintjén, és a kamatfolyosót is változatlanul hagyta – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybanki alapkamat 2016. május 25. óta 0,90 százalékon áll.

Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban az MNB két okból kifolyólag is kényelmesebb helyzetbe került.

Egyfelől a hazai árnyomás érezhetően csökkent az elmúlt hónapokban, és 2020-ban valamivel 3 százalék alá kerülhet az infláció. Noha a zöldség-gyümölcs árak elképesztő emelkedése kezd trenddé érni, ellenkező irányú, leszorító hatást gyakorol viszont a fogyasztói árindex alakulására az üzemanyagár, amely elemzői előrejelzések szerint a hordónkénti 50 dolláros jegyzésárat veszi célba.

A monetáris tanács tagjainak azonban azt is mérlegelniük kellett, hogy a külső környezet érezhetően rosszabbra fordult, amelyet a második negyedéves olasz vagy német gazdasági növekedési adatok, valamint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek is alátámasztanak. A nagy jegybankok pedig a monetáris lazítás irányába fordultak, vagy fordulnak hamarosan, ami az MNB számára is nagyobb mozgásteret biztosít.

A monetáris kondíciók normalizálása feltehetően lassú és fokozatos lesz, mivel egyrészt az infláció egyelőre kontrollálhatónak tűnik, így nem indokolt a gyorsabb ütemű szigorítás, másrészt a külső monetáris feltételek érdemben enyhültek, mivel a meghatározó jegybankok ismét lépéseket tettek a lazítás irányába, mind az EKB, mind a Fed kamatcsökkentést helyezett kilátásba – közölte a döntést követően Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.

Hozzátette, várhatóan a hazai monetáris kondíciók szinten tartása, majd fokozatos szigorítása elégséges lehet a forint középtávú erősödéséhez, amely így az amúgy is igen mérsékelt és csökkenő importált infláción keresztül támogathatja az inflációs cél elérését.

A Takarékbanknál arra számítanak, hogy a jegybank alapesetben negyedévente az új inflációs jelentéssel egy időben dönt a likviditásbővítő deviaswap állományok tervezett méretéről. Mivel a kamatfolyosó jelenleg igencsak aszimmetrikus, az alapkamat emelésére csak akkor lesz lehetséges, amikor a kamatfolyosó szimmetrikus lesz az alapkamat körül, amire feltehetően a jövőre még nem kerül sor. Legközelebb 2021-be folytatódhatnak a normalizációs lépések, az alapkamat emelésére pedig 2021 negyedik negyedéve előtt nem számítanak.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője kommentárjában azt emelte ki, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed lazító lépései és az Európai Központi bank (EKB) hasonló várható hozzáállása növelik a magyar jegybank számára is a mozgásteret, hogy kivárjon a következő lépésével. A forint gyengülésének mértéke sem gyakorol egyelőre olyan mértékű inflációs hatást, amely szigorító lépésre kényszerítené az MNB-t.