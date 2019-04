Az osztrák cégcsoport magyarországi vállalatának ügyvezető igazgatója, Pais József az MTI kérdésére szerdán kifejtette, hogy a 2013 óta tartó bővülés minden évben körülbelül azonos mértékű, és az autópiac szinte minden részére kiterjed, a luxusautókat is beleértve. Tapasztalataik szerint az utóbbi 2-3 év leglátványosabb piaci jelensége az elektromos és a hálózatról tölthető plug-in hibrid autók térhódítása.

Pais József a következő években is a kereslet hasonló ütemű bővülésére számít, de hozzátette, hogy a szervizelés a szakképzett munkaerő hiánya miatt egyre nehezebb. A Pappas Auto az utánpótlás biztosítása érdekében Magyarországon és másutt is folytatja gyakornoki programjait, valamint a pályaválasztás előtt állók ösztönzését az autózáshoz kapcsolódó szakmák iránt. A járműkereskedelmi vállalat szerdai sajtótájékoztatóján ismertetett adatok szerint a Pappas Auto Magyarország Kft. tavalyi teljesítménye felülmúlta az Ausztriában, Németországban és Bulgáriában is jelen lévő cégcsoport növekedését. A Pappas Holding forgalma 2018-ban 7 százalékos bővüléssel 1,7 milliárd euró forgalmat ért el, eladott járműveinek számát 8,4 százalékkal 39 365-re növelte. A magyarországi vállalat árbevétele tavaly 17,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 99,5 milliárd forintról 116,7 milliárd forintra nőtt. Az eladott személyautók száma 4815-ről 5873-ra nőtt egy év alatt, a haszongépjárművekkel együtt 8226 darabot értékesítettek. Benedikt Margreiter ügyvezető igazgató a növekedési adatokhoz hozzáfűzte, hogy a bővülési lendület fenntartása érdekében ki kell használni a közösségi médiát és az ahhoz kapcsolódó digitális lehetőségeket, mivel ezek szerepe Magyarországon sokkal erősebb, mint Ausztriában. Emellett, figyelembe véve a jövő közlekedési modelljeit, autómegosztást biztosító platform bevezetését is tervezik ügyfeleik számára.

Külföldi terjeszkedésének első állomásaként a Pappas Auto 1990-ben Budapesten nyitott telephelyet. A Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft. 2005-ben jött létre, miután a cégcsoport vezetése az importőri és a kereskedelmi tevékenység szétválasztásáról döntött. A 100 milliárd forintot közelítő 2017-es árbevételt megelőzően, 2016-ban 71,5 milliárd forint forgalmat értek el, túlnyomórészt belföldi értékesítésből. Adózott eredményük 2016-ban megközelítette a 794 millió forintot, 2017-ben pedig az 578 millió forintot.