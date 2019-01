Krekó Péter, mint a tetten ért kisgyerek, egy dühös és vádaskodó Facebook-posztban reagált múlt heti cikkünkre, melyben azt a kérdést tettük fel, hogy vajon kinek a megbízásából próbálja meg lejáratni Magyarországot szerte a világban. Azon túl, hogy a cikkünk szerzőjével személyeskedett, nem adott érdemi magyarázatot az abban megfogalmazott állításokra.

Így továbbra sem tudjuk a választ arra, hogy vajon ki fizet neki azért, hogy csak a közelmúltban legalább 50 médianyilatkozatban, illetve tucatnyi konferencián pocskondiázza Magyarországot, miért tartja feladatának, hogy mindenről a diktatúra, az orosz befolyás, az álhírek és különböző összeesküvés-elméletek jussanak az eszébe hazánkkal kapcsolatban. Kinek a megbízásából tartja fontosnak, hogy telekürtölje ferdítésekkel teli „elemzéseivel” a világsajtót, és így áztassa Magyarországot.

Jól megfizetett vágyálmok

Krekó Péter tevékenységét nem kell hosszasan bemutatni, a Political Capital ügyvezető igazgatója régóta foglalatoskodik Magyarország savazásával, hazugságait nem ritkán külföldi hírportálokon lehet viszontlátni.

Ilyen például Krekó azon állítása, miszerint a decemberi ellenzéki csörtéről a közszolgálati média „álhíreket” terjeszt. Szemmel láthatóan Krekónak minden álhír, ami a gazdáinak nem tetszik vagy a politikai érdekeivel ellentétes. Krekó a már jól ismert balliberális receptet alkalmazva az „álhírterjesztés” vádjával igyekszik semlegesíteni a bukásban lévő mainstream világon túli ún. második nyilvánosság állításait.

Arra is felhívtuk a figyelmet múlt heti cikkünkben, hogy a Privátbankár felfedezett egy, az Anonymus-csoport által nyilvánosságra hozott titkos brit pszichológiai hadviselési akciót, amelynek - micsoda meglepetés - Krekó Péter és Rácz András személyében magyar szereplője is van. Ráadásul mindketten a Political Capital nevű cégnél dolgoznak, és eddig nem cáfolták a híreket. Az akciót a brit külügyminisztérium és a NATO mellett a Facebook is pénzelte: úgy vennék fel Ukrajnát a NATO-ba, mint Romániát és Bulgáriát az EU-ba.

Nem is olyan meglepő az egybeesés, mivel piaci hírek szerint Soros Györgynek jelentős pénze ragadt Ukrajnában, ezért is sürgeti 2014-től kezdve az üzenőfüzetének számító New York Timesban és Guardianban, hogy az EU vállaljon pénzügyi garanciát a korrupt oligarchák fogságában vergődő Ukrajnáért.

Sorosista rágalomhadjárat

Az alaptalan rágalomhadjárat Magyarország ellen szinte már szokványos a balliberális megmondóemberek részéről, és nem is véletlen, hogy Krekó Péter is ezzel a taktikával dolgozik: munkássága ugyanis számos ponton találkozik az amerikai milliárdos tőzsdespekuláns céljaival. A Gyurcsány Ferenc által 2010 előtt alaposan kitömött Political Capital munkatársai ugyanis részt vettek azon a munkaértekezleten, amelyen a New Pact for Europe nevű projektet mutatta be Bajnai Gordon bukott miniszterelnök.

A projektet még 2017 novemberében dolgozta ki a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a német Bertelsmenn Alapítvány és néhány egyéb nemzetközi szervezet az európai politikai elit kiválasztott képviselőivel együttműködésben, azzal a céllal, hogy új paktumot kínáljon az az uniós elitnek a migrációt illetően.

A kérdés tehát továbbra is megválaszolásra vár: kinek, mennyiért és milyen céllal dolgozik Krekó Péter?