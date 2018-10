Hiába hazudta azt a Jobbik szóvivője a párt kongresszusát követően, hogy egységesek, és nincsenek belső konfliktusok, Volner János levele és az azt követő események egyértelművé tették, a hazugságspirálba sodródott pártot törésvonalak tucatjai feszítik szét – mondta a Magyar Hírlapnak a múlt hét történései kapcsán Deák Dániel politológus. A Figyelő főmunkatársa hozzátette, a Jobbik vezetése nem csak a szavazókat, saját párttagjait is átverte, a nyilvánosságra hozott hangfelvételből pedig az is kiderül, egymás között még nevettek is a tagok megtévesztésén. Volner János, Apáti István és Fülöp Erik távozása a Jobbik frakciójából újabb fejezet a párt szétesésének történetéből. Az elemző úgy véli, egyetlen meghatározó arca sem maradt az identitását vesztett és hazugságspirálba sodródott pártnak.



Hangsúlyozta, Sneider Tamás elnök nem ura a helyzetnek, a Vona Gábor bábjának tartott politikus nem tudja kezelni a konfliktusokat. Emiatt mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy ne kerüljön sor előre hozott tisztújításra, hiszen az valószínűséggel a pártvezetés bukását eredményezné. Ebből faka­dóan – folytatta – arra lehet számítani, hogy Volnerék a pártot is elhagyják, s a Toroczkai-féle Mi Hazánkhoz csatlakoznak.



Deák azt valószínűsíti, hogy a Jobbik szétesésével és Szél Bernadett távozásával az LMP-ből az ellenzék tovább aprózódik, újabb pártok megjelenésére lehet számítani. A bukott társelnök és más, párt nélküli politikusok megszólalásaik során ugyanis új mozgalom létrehozására tesznek célzásokat, melyben akár még Vona Gábornak is szerepe lehet, aki visszatérését előkészítve a közösségi oldalán rendszeresen megnyilvánul közéleti kérdésekben.



Az ellenzéki pártok szinte mindegyike a belső konfliktusaival van elfoglalva, mely alól egyedüliként a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció a kivétel – tette hozzá a politológus. Ennek köszönhetően a bukott miniszterelnök ismét az ellenzék arcává tudott válni, és miközben más ellenzéki pártok identitásproblémával küzdenek, ő karakteresen tudja képviselni markánsan bevándorlás- és föderációpárti álláspontját. Ha mindez kitart a jövő tavaszi EP-választásig, akkor a Demokratikus Koalíciónak jó esélye lehet arra, hogy az MSZP-t és a Jobbikot is megelőzze – vélekedett az elemző – , hiszen a várhatóan alacsonyabb részvétel miatt azok a pártok kerülnek versenyelőnybe, melyeknek lelkes és aktív szavazótáboruk van.



Az ellenzék jelenlegi válságához a belső ellentétek mellett az is hozzájárult, hogy pártjai rendre a nemzeti érdekekkel szemben politizálnak – tette hozzá Deák Dániel. A Sargentini-jelentés megszavazásával még a saját választóik akaratával is szembefordultak, mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Brüsszel és Berlin elvárásait teljesítik. Ebben a helyzetben – mivel az ellenzékre nem lehet számítani – a magyar kormány számára nem maradt más, mint hogy a magyar választókkal együttműködve képviselje azt a bevándorlásellenes álláspontot, amelyet a nyugati liberális elit minden erejével megpróbál ellehetetleníteni.



Az elemző hozzátette, a bevándorláspárti politikusok részéről további támadások várhatók, a félmeztelen színesbőrűekkel fotózkodó Emmanuel Macron és a kereszténydemokrata értékekkel felhagyó Angela Merkel a bevándorláspárti erők minél jobb választási eredményében érdekeltek. Emiatt nagyon fontos lesz az Országgyűlésben a Sargentini-jelentés elleni határozatról történő szavazás, mely erőteljes választ ad a holland zöldpárti képviselőnő minden valóságot nélkülöző állításaira.

Borítókép: Origo