Újabbnál újabb mélypontra zuhan a CDU/CSU támogatottsága. Ha most tartanának választást, akkor nagy valószínűséggel már nem szerezne abszolút többséget a Bundestagban a CDU/CSU-SPD nagykoalíció. A népszerűségcsökkenés mögött az áll, hogy Angela Merkel továbbra sem hajlandó gyökeres fordulatra a német bevándorláspolitikában, a Horst Seehofer menekültügyi tervében szereplő határigazgatási szigorításokat sem azonnal, hanem fokozatosan vezetnék be.

A menedékkérők beáramlásának további korlátozását szolgáló lépések szükségességéről nincs vita a testvérpártok között. Azonban míg a CSU legnagyobb része – Markus Söderrel és Horst Seehoferrel az élen – önállóan, egyoldalúan vezetné be a szigorításokat, addig Angela Merkel és a CDU nagy része szerint előbb egyeztetni kell az érintett európai partnerekkel, és megállapodást kell kötni velük a német határon visszafordított menedékkérők átvételéről.

A sajtóértesülések szerint Horst Seehofer azt tervezi, hogy júliustól valamennyi szigorítást bevezetik, akkor is, ha nem sikerül a kancellár által javasolt módon rendezni az ügyet. Jól jelzi, hogy mennyire elmérgesedett a helyzet Angela Merkel és Horst Seehofer között, hogy a bajor politikus a Welt am Sonntag című lap értesülése szerint pártja vezetőinek egy szűk körű megbeszélésén kétszer is kijelentette, hogy „ezzel a nővel én már nem tudok együtt dolgozni”.



A bevándorlás egyre nagyobb társadalmi feszültségeket okoz Németországban, miután az emberek már a hétköznapjaik során is érzik a bevándorlás káros hatásait. A svájci Zürichben működő alkalmazott tudományok egyetemének (ZHAW) kriminológiai intézetének egy korábbi kutatása rávilágított, hogy nő a bejelentett erőszakos bűncselekmények száma a bevándorlók miatt. A kutatók egy átlagosnak tekinthető tartomány, Alsó-Szászország adatait vizsgálva megállapították, hogy a bejelentett erőszakos bűncselekmények száma hét éven keresztül tartó folyamatos csökkenés után, a migrációs válság elmélyülésével együtt emelkedni kezdett: 2014 és 2016 között 10,4 százalékkal nőtt. Mindez 93 százalékban a bevándorlással áll összefüggésben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden száz újabb bűncselekményből 92-93-at olyan követ el, aki migráns háttérrel rendelkezik.

A Századvég Alapítvány Projekt28 nevű kutatásának adataiból is az derül ki, hogy a németeknek elege van már a bevándorlásból. A németek 70 százaléka aggasztónak tartja a muszlimok növekvő számát Európában, 65 százalékuk szerint pedig a bevándorlás megváltoztatja országuk kultúráját. Jól mutatja a merkeli bevándorláspolitika kudarcát, hogy még a németek 54 százaléka szerint is a közép-kelet-európai országok jobban kezelik a migrációs válságot, mint Brüsszel.

Borítófotó: Angela Merkel német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke a CDU vezetőségi ülésén a párt berlini székházában, a Konrad Adenauer-házban 2018. június 18-án. A CDU és koalíciós partner testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió, a CSU között vita van a bevándorlás kezelésének kérdésében. (MTI/EPA/Clemens Bilan)