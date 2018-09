A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. közleménye kedden, kora délután magyarázatot adott a keddi tőzsdei felfüggesztésre. Az igen sikeres ingatlanpiaci stratégiát megvalósító, az elsők között szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) alakuló BIF most élt a törvényben megengedett jogával, és pénzintézeti stratégiai partnert vont be. A banki partner a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., amely a többi részvényes számára is igen előnyös, 2000 forintos kibocsátási áron jegyezte le a tőkeemelés keretében kibocsátott BIF részvényeket.

Az egészen pontosan 2.870.244 darab BIF részvény megvásárlása révén így kicsit több mint 5,74 milliárd forinttal nő a BIF tőkéje. Az összeget napokon belül, legkésőbb 2018. szeptember 14. napjáig köteles a partnerbank a BIF Nyrt. rendelkezésére bocsátani.

A BIF alaptőkéje tehát új részvények zártkörű forgalomba hozatala révén nő 5 milliárd 740 millió 488 ezer forinttal.

(BIF Nyrt. meghatározó tulajdonosi köre egybeesik a Figyelo.hu oldalt kiadó Kft. tulajdonosi körével.)