Egyre több terrortámadást, valamint erőszakos bűncselekményt követnek el migránsok, illetve bevándorló hátterű személyek, több terrorista pedig menedékjogot kapott az unióban. A terrortámadásokban tavaly év végéig több százan haltak meg Európában 2015 óta. Szinte minden hónapra jutott egy olyan merénylet, amelyben többen is életüket vesztették, és amelyeket iszlamista támadásnak minősítettek a hatóságok.

Liege-ben egy merénylő lelőtt két rendőrt és egy civilt. Ezután egy iskolába menekült be, ahol túszul ejtett egy takarítónőt. Több felvétel is előkerült az esetről, az egyiket egy közelben lakó készítette a telefonjával. Azon jól kivehető, hogy a rendőrök, fedezékről fedezékre haladva próbálták megközelíteni a támadót, akit végül lelőttek. A merénylő halála előtt Allahu akbar!-t kiáltott - számolt be az M1 Unió28 című műsora.

Nem álltak ellen

Két nappal később egy németországi vonaton támadott késsel az utasokra egy afrikai migráns. Ketten súlyosan megsérültek, a támadót végül lelőtték.

„Szintén heti rendszerességgel hallunk olyan híreket, különösen Nyugat-Európából, ahol nagy számban vannak jelen illegális bevándorlók, hogy testi sértéssel vagy akár halálesetekkel járó bűncselekményeket, terrorcselekményeket követtek el” – fejtette ki Törcsi Péter, az alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Hozzátette, ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy az elmúlt három évben óriási migrációs nyomás nehezedett ezekre az országokra, és nem álltak ellen, mint Magyarország, hanem beengedték ezeket a személyeket, akik között rengeteg olyan bevándorló is volt, akik vagy valamilyen terrorista szervezettel tartottak kapcsolatot, vagy a bevándorlás során már Európában radikalizálódtak.

Franciaországban egyre nagyobb gondot okoznak a migránsok

Munkagéppel dózerolták le a migránsok sátortáborát június első napjaiban, Párizsban. A hatóságok azért számolták fel az illegális táborokat, mert rövid idő alatt két holttestet is találtak a közelben. Az országban azonban nemcsak a fővárosban jelentenek gondot a migránsok.

„Franciaországban ez óriási probléma, hiszen sok illegális bevándorló Franciaország észak-nyugati partjainál próbál valahogy átjutni Nagy-Britanniába a még nagyobb jólét és szociális biztonság érdekében, és ezért több szempontból is veszélybe sodorják azokat a kamionsofőröket, akik ezen az útvonalon közlekednek, megpróbálnak valahogy bemászni a raktérbe, hogy átjussanak Nagy-Britanniába” – mondta Törcsi Péter.

Törvényes iratokat adtak terroristáknak

Időközben kiderült, hogy több terrorista is bejuthatott az Európai Unióba német menekültügyi hivatalokon keresztül, ahol törvénytelenül adtak ki hivatalos iratokat a migránsoknak. Az ügyben vizsgálat is indult. A szakértő szerint Brüsszelben háttérbe akarják szorítani a migráció jelentette problémákat.

„Próbálják ezeket a híreket bagatellizálni, háttérbe tolni, azt is mondják, sok liberális véleményformáló arról beszél, hogy igazából ezek a jelenségek hiába köthetők a bevándorlókhoz, az őshonos lakosság is elköveti ezeket a bűncselekményeket. És a politikailag korrekt beszédet alkalmazzák továbbra is, és nem hajlandók gyökeres változtatásokat eszközölni ezekben az országokban” – magyarázta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

Törésvonal húzódik Kelet- és Nyugat-Európa között

Bár a felmérések szerint – ahogyan arról beszámoltunk – egyre több uniós állampolgár szorítaná vissza a migrációt, a kötelező befogadási kvótákat várhatóan továbbra is megpróbálják ráerőltetni a tagállamokra.

„Ez azért van, mert a kutatások alapján Nyugat-Európában a lakosság támogatja a kvótákat, mert meg akarnak szabadulni ettől a problémahalmaztól, és azt szeretnék, hogy eltűnjenek onnan a migránsok. Míg Kelet-Európában éppen ezzel ellenkezően azt akarják, hogy ne jöjjön ide ez a probléma. Tehát látszik a kiengesztelhetetlen ellentét, a konfliktus. És ez azt fogja eredményezni, hogy Európa végletesen megosztott lesz ebben a kérdésben” – vélekedett a Figyelő főmunkatársa.

