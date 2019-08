A pénz jelentős részét katasztrófavédelmi célokra és a megújuló energiaforrások fejlesztésére fogják fordítani – mondta el a miniszterelnök. Morrison tájékoztatása szerint Canberra Pápua Új-Guineán, Kiribatin és a Salamon-szigeteken is finanszíroz majd környezetvédelmi projekteket.

A konzervatív politikus a csendes-óceáni országok tuvalui csúcstalálkozója előtt nyilatkozott, és támogatást ígért azoknak a kisebb országoknak, amelyeket a klímaváltozás következményei a legsúlyosabban érintenek.

A Csendes-óceán a hazánk. Osztozunk rajta - hangoztatta Scott Morrison. A térség országai korábban többször bírálták Ausztráliát, mert úgy vélik, hogy nem tesz eleget a klímaváltozást okozó szennyezés kibocsátásának korlátozása érdekében.

Borítókép: Keepit Dam, which currently sits at just 1% of capacity on July 07, 2019 in Gunnedah, Australia. (Photo by Brook Mitchell/Getty Images)