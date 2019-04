Akár a kétmillió dolláros (578 millió forint) leütési árat is elérheti a Bonhams aukciósház májusra meghirdetett Los Angeles-i árverésén egy 1979-ben készült teljes Darth Vader-jelmez, amelyet a Csillagok háborúja-filmek premierjein és rajongói találkozókon használtak.

A filmes relikviát Bryce „Kermit" Eller bocsátja árverésre, aki mély hangjának köszönhetően rendszeresen Vader bőrébe bújt a premiereken, dedikálásokon és rajongói találkozókon, valamint az 1978-as Oscar-gálán is.



A most árverésre kerülő kosztüm egyike annak a maroknyi Vader-jelmeznek, amelyet 1979-ben készített a Csillagok háborúja-filmek jelmeztervezőjének, John Mollónak a csapata Londonban, az 1980-as A Birodalom visszavág című részhez. Azt nem tudni, hogy a 17 elemből álló jelmez egyetlen darabját is használták-e a forgatásokon, mielőtt Ellernek adták.



A bőrből, gyapjúból, selyemből, üveggyapotból és egyéb anyagokból készült jelmez az aukciósház becslései szerint 1-2 millió dollár közötti áron fog gazdát cserélni a május 14-i liciten.



„Elképesztően meleg van benne" - idézte fel Eller, hozzátéve, hogy nagyjából 25 percre és néhány segítő kézre van szükség a jelmez felvételéhez.



A férfi elmondta, hogy egyszer kiszáradt és elájult, miután órákon át viselte a több rétegnyi ruhát. Amikor azonban a kiérkező mentősök le akarták vágni róla, azonnal nemet mondott, mert mint fogalmazott: „Én rendbe jövök, a jelmez viszont nem."



A teljes jelmezt, amely egyebek között a gonosz nagyúr fekete maszkjából, csizmájából és köpenyéből áll, egy szombaton nyíló kiállításon nézhetik meg az érdeklődők az aukciót megelőzően.



A Star Wars-relikviák nagyon keresettek a popkultúra-rajongók körében. Két évvel ezelőtt 2,76 millió dollárért cserélt gazdát R2-D2 egy példánya, míg Luke Skywalker egyik eredeti fénykardja 450 ezer dollárt ért egy licitálónak.

Borítókép: Darth Vadernek, a Csillagok háborúja című filmekben szereplő sötét nagyúrnak öltözött férfi beszél a kijevi Központi Választási Bizottság épülete előtt 2014. április 3-án... (MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)