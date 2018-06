Kimagasló mértékű, 10,1 százalékos reálbér-növekedés valósult meg 2018 első harmadában, így nemzetgazdasági szinten 2013 eleje óta, azaz 64 hónapja tart a reálkeresetek emelkedése Magyarországon – mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, folyamatosan emeli a reálkeresetek növekedési ütemét a közfoglalkoztatotti létszám jelentős csökkenése is, hiszen a versenypiaci bérek - ahova a közfoglalkoztatottak egyre nagyobb számban átmennek - jóval magasabbak. Elmondható tehát, hogy egyre jobban megéri hazánkban dolgozni, hiszen a magyar családok jövedelme is folyamatosan nő, amit a családi adókedvezmény fokozatos emelkedése is nagyban támogat – tette hozzá.