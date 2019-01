A megállapodás a kanadai kormány, az ENSZ Menekültügyi Hivatala és a Soroshoz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány között jött létre. Utóbbi kettő rémes egy párost alkot, de a liberális gigerlinek tartott Trudeau kormánya is megéri a maga pénzét.



A két éve kötött megállapodás lényege az, hogy magánszponzoráció keretében támogatják a migránsok beáramlását. Magyarul ez azt jelenti, hogy Kanada adja az országot, Soros pedig a pénzt.



Justin Trudeau tehát kiszervezte a migránsbiznisz anyagi részét Soroséknak, az ő feladata csak annyi, hogy beengedje a bevándorlókat Kanadába. A hivatalos megállapodás a kormány honlapján is olvasható.

Az eddig is érdekes történet most vált ennél is megdöbbentőbbé. A The Rebel brit nyelvű kanadai internetes újság közérdekű adatigényléssel fordult a napokban az államhoz. A portál arról érdeklődött, hogy melyek azok a hivatalos dokumentumokot, amik ezt a megállapodást rögzítették, valamint az azóta ez ügyben alkotott kormányzati döntéseket, politikai direktívákat.



Az ország bevándorlási- és menekültügyi hivatala pedig a következő választ adta: „alapos és hosszan tartó vizsgálatot követően nem találtunk ezzel a megállapodással összefüggésben adatokat.”



Kanada kormánya tehát titkolózik a 2016 óta tartó, hivatalos megállapodásról. Megszokhattuk már, hogy ahol Soros György neve szerepel, ott sosincsenek rendben a dolgok, most Kanadában ugyanez a helyzet.



A hivatal tehát alapos vizsgálat után annyit tudott csak reagálni, hogy nem tudnak adatokkal szolgálni. Udvarias kifejezése ez a titkolózásnak, és durva megsértése ez az átláthatóságnak, a transzparenciának és a demokráciának is.

