Mark Francois, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb keményvonalas Brexit-párti csoportjának - European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) - alelnöke Sir Graham Bradynek, a frakció szakpolitikai testülete, az 1922 Bizottság elnökének írt levelében leszögezi: ha Mayszerdáig - a Brexit ügyében összehívott soron kívüli EU-csúcs napjáig - nem mond le, akkor a bizottságnak véleménynyilvánítási jelleggel bizalmi szavazást kell szerveznie a kormányfő ellen.



A kormányzati tisztséget nem viselő tory képviselők alkotta 1922 Bizottság - amely onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni alsóházba - informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzati - ellenzéki időszakokban árnyékkormányzati - tisztséget viselő konzervatív képviselők számára.



E frakciótestület hatáskörébe tartozik a Konzervatív Párt vezetőváltási folyamatainak irányítása is.



Az ERG kezdeményezésére a tory frakció decemberben már tartott egy bizalmi szavazást a kormányfő ellen. Ez a frakciócsoport rendkívül elégedetlen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről elért megállapodással, amelyet az alsóház az idén már háromszor visszautasított.



Az alsóházi konzervatív pártcsoport többsége azonban decemberben bizalmat szavazott Maynek, és a Konzervatív Párt szabályzata szerint hivatalos, kötelező érvényű újabb bizalmi szavazást csak egy év elteltével lehet tartani a miniszterelnök ellen.



Ezért fogalmaz hétfői levelében Francois úgy, hogy az 1922 Bizottságnak "indikatív", véleménynyilvánító jellegű szavazást kell megszerveznie.



Az ERG frakciócsoport alelnöke szerint Theresa May - azzal, hogy a Brexit újabb, június 30-ig terjedő halasztását kérte az Európai Tanács elnökéhez, Donald Tuskhoz intézett múlt heti levelében - ismét demonstrálta, hogy nem hallgat senkire.



Mark Francois szerint May a Konzervatív Párt vezetőjeként megbukott, és tevékenysége most már a párt megsemmisülésével fenyeget.



Azzal a megállapítással, hogy ha Theresa May szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már pénteken kiléphet az Európai Unióból, az ERG helyettes vezetője arra utalt, hogy szerdán tartják azt a soron kívüli EU-csúcsot, amelyen Maynek ismertetnie kell London elképzeléseit a Brexit-folyamat további menetéről. A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy ha May indokait a további halasztásra az EU-csúcs szerdán elutasítja, akkor az Egyesült Királyság pénteken megállapodás nélkül, szabályozatlan módon távozik az Európai Unióból.



A brit EU-tagság az eredeti menetrend szerint március 29-én szűnt volna meg, de a többi uniós tagállam a márciusi EU-csúcson egy halasztást már jóváhagyott a brit kormánynak. A további halasztás indokainak elutasítása esetén pénteken jár le a múlt hónapban megszavazott Brexit-haladék.



Vezetőváltás esetére a brit sajtó a legesélyesebb utódjelöltek között tartja számon Boris Johnson volt külügyminisztert, a keményvonalas tory Brexit-csoport egyik zászlóvivőjét, aki a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a kilépésért kampányoló tábor frontembere volt.



A Hansard Society nevű társadalompolitikai kutatóintézet hétfőn nyilvánosságra hozott éves felmérése szerint a brit választók 54 százaléka szeretne az ország élére egy "erős vezetőt", aki a célok elérése végett kész akár szabályokat is áthágni.

Borítófotó: Theresa May brit miniszterelnök a parlamentbe indul (MTI/EPA/Neil Hall)