Theresa May hétfő délután tájékoztatja a londoni alsóház képviselőit a múlt heti EU-csúcsértekezletről. Felszólalásában a Downing Street által előzetesen közzétett néhány részlet szerint nyomatékosan kitér az újabb EU-referendum egyre többször felmerülő kérdésére, kijelentve: ha a brit kormány ismét népszavazást írna ki az EU-tagságról, azzal azt üzenné a demokráciában bízó millióknak, hogy a demokrácia nem teljesíti a vele szembeni elvárásokat.



May szerint egy újabb referendum valószínűleg nem vinné előbbre az országot, mint a legutóbbi, viszont még mélyebb megosztottságot teremtene, éppen egy olyan időszakban, amikor az ország egyesítésén kellene dolgozni.



A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.



A konzervatív párti miniszterelnök a hétfői alsóházi felszólalásban arra inti azokat, akik újabb referendumot szorgalmaznak, hogy ne forduljanak szembe hitszegő módon a brit néppel, mert ha ezt egy második népszavazás kiírásával megteszik, azzal helyrehozhatatlan mértékben károsítanák a brit politika integritását.



Az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról egyre hevesebb viták dúlnak a brit belpolitikában. Az indulatok különösen magasra csaptak azután, hogy Tony Blair volt munkáspárti kormányfő az elmúlt napokban több, nagy feltűnést keltő beszédben szorgalmazta az újabb referendum kiírását, és ezután szinte példátlan hangvételű nyilvános szóváltásba keveredett Theresa Mayjel.



Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil szerveződés, a People's Vote minapi londoni rendezvényén felszólalva kijelentette, hogy megítélése szerint immár 50 százalék feletti az esélye egy újabb népszavazás kiírásának a brit EU-tagságról.



Blair szerint még Theresa May számára is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás kiírása, tekintettel arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről általa elért egyezményt a parlamenti többség nem hajlandó elfogadni.



A volt munkáspárti kormányfő a hétvégén Brüsszelbe utazott, ahol EU-tisztviselők előtt tartott beszédében kijelentette: az uniónak fel kellene készülnie a Brexit március 29-i határidejének meghosszabbítására, annak érdekében, hogy legyen idő az újabb népszavazásról szóló tárgyalásokra.



Theresa May vasárnap, a Downing Street által ismertetett nyilatkozatában kijelentette: Blair az egykor általa is viselt miniszterelnöki tisztség és az általa egykor szolgált brit nép ellen követett el felelőtlen módon inzultust azzal, hogy Brüsszelben próbálja aláásni a jelenlegi kormány tárgyalási pozícióit az újabb népszavazás szorgalmazásával.



Blair szinte azonnal közzétett válaszközleménye szerint viszont az a felelőtlenség, hogy „gőzhengerrel próbálnak átnyomni" a parlamenten egy olyan Brexit-megállapodást, amelyet a képviselők rossznak tartanak, és felelőtlenség az is, hogy Theresa May ennek egyetlen alternatívájaként a megállapodás nélküli Brexit veszélyével fenyegetőzik.



Blair megerősítette: arra szólítja fel az EU-t és a brit parlamentet is, hogy készüljenek fel az újabb referendumra, mivel a folyamatok „erősödő lendülettel" tartanak ebbe az irányba.



Borítókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq