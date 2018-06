A világ egyre több nagyvárosában gondolják azt, hogy a köztéri megfigyelő kamerák segítenek a bűnözés visszaszorításában. A kamerák munkáját gyakran képfelismerő szoftverek segítik, de például Chicagóban arra is van példa, hogy helyi, akár a bűnözőket is ismerő lakosokat vonnak be az adatok feldolgozásába. Összeállításunkban a világ öt legjobban bekamerázott városát mutatjuk be.