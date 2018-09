A hónap második felében esedékes brit Labour párt konferenciájának egyik felszólalója, Ewa Jasiewicz, korábban a Knesszet és az izraeli törvényalkotók elleni erőszakra szólított fel - írja a tev.hu a The Times értesüléseire hivatkozva.

Jeremey Corbynnak, a brit munkáspárt régivágású marxista vezérének már így is elég sok van a rovásán az antiszemitizmus témakörében, most pedig egy párttársa körült indultak be az örvények. Persze megérdemelten.

A The Times hozzájutott egy 2002-es jelentéshez, melyet Jasiewicz Jeninben Ciszjordániában írt a Második Intifáda alatt. A dokumentumban a hölgy egyértelműen javasolja a terrorszervezeteknek, hogy civilek helyett inkább izraeli parlamenti képviselőket célozzanak meg támadásaikkal - áll a Tett és Védelem Alapítvány honlapján (tev.hu). Hozzáteszik: A lap állításai szerint Jasiewicz többet között azt is leírta, hogy a családból, ahol lakott, egy kisfiú „elment és tüzet nyitott piacon vásárló izraeli civilekre néhány hónapja”, hozzátéve, hogy nem érti, miért nem tudnak az ”aktivistáik” inkább olyan célpontokon rajtaütni, mint például a Kneszet vagy „kifinomult politikus-likvidálásokat végrehajtani”, mint a PFLP (Népi Front Palesztina Felszabadításáért).



Ewa Jasiewicz

A PFLP egy olyan palesztin marxista terrorcsoport, mely a múltban számos támadást hajtott végre Izrael és izraeli civilek ellen 1967 óta, beleértve az akkori turisztikai miniszter, Rehavam Zeevi meggyilkolását 2001-ben - írja a tev.hu.

“Sem most sem soha nem támogattam senki testi épségnek veszélyeztetését, az említett mondatokkal sem ez volt a szándékom. Bocsánatot kérem, ha bárkit megbántottam” - védekezett Jasiewicz. Persze, ha ez valóban úgy lenne, ahogy Jasiewicz állítja, akkor inkább arra szólította volna fel a civilekre támadó terrorszervezeteket, hogy senkit(!) ne bántsanak. Ehelyett inkább arra kérte őket, hogy másokat gyilkoljanak meg. Márpedig a halál nem tesz túl jót a testi épségnek…

A tev.hu cikke szerint az Izrael-ellenes aktivista a kereskedelmi uniók jövőjéről tart majd előadást a Momentum (semmi köze a fiatal magyar macronistákhoz) fesztiválon, mely a Labour éves konferenciájával egyidőben kerül megrendezésre. A hölgyet szimplán „jó barátként” emlegető Jeremy Corbyn szintén megjelenik a felszólalók között.



Jeremy Corbyn

Jasiewicz meghívását óriási általános felháborodás követte. Euan Philipps, a Labour az Antiszemitizmus Ellen szervezet vezetője, a programról való eltávolítását követelte.

Még jó, hogy Sargentini mindenre odafigyelt, és beleírta a Soros által legkevésbé sem sugallt jelentésébe, hogy Magyarországon gondot okoz az antiszemitizmus. Végülis Nyugaton csak mainstream pártok tagjai tagadják Izrael jogát az önvédelemhez, és tüzelik a már amúgy is mindenre elszánt militáns palesztin szervezeteket.

Ez történik arrafelé, ha épp nem zsidókat vernek meg a nyílt utcán mert kipát mernek viselni, amire a hatóságoknak annyi a válasza: minek provokálták szegény muszlimokat egy ilyen kihívó fejfedővel? Inkább ne hordják, ha nem akarnak több verést!