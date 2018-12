Már a románoknál is rosszabban élünk - az ellenzéki médiumok az Eurostat 2017-es számaiból kiindulva ezt sulykolják. Miután a negyedik legszegényebb EU-tagállamként az úgynevezett fogyasztási mutatónk - meglehetősen - pocsék értéket jelez.

Különösen pikáns dolog ezt most értelmezni, hiszen alig lehet parkolni a plázákban, a hipermarketekben, vagy a karácsonyi vásárok környékén. Tele vannak ez éttermek - vidéken is (!) -, továbbá hónapok óta képtelenség helyet foglalni a hazai fitness-welness szállodákban, s minden felmérés szerint rekordot döntünk idén - a karácsonyi bevásárlások apropóján. A bérdinamika kétszámjegyű, a friss hírek szerint például az Aldi-ban a kezdőbér immár 300 ezer forint, míg a Mercedes kecskeméti gyárában több mint harminc százalékos lesz a jövő évi béremelés - hogy csak a legjavát említsem. Eközben a kiskereskedelmi forgalom hónapról hónapra izmosabb, és soha ennyien nem ültek még a volán mögött. A fapados légicégek pedig rendre emelik a repjegyek árait, dugig is van a Ferihegy. Valószínűleg azért, mert a szegény magyarok szeretnek repülni.



Fotó: Gyártósor a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ahol bemutatták az első hazai gyártású CLA Shooting Brake modellt) MTI Fotó: Ujvári Sándor)

De félre a tréfát! A fogyasztási mutató kétségtelenül fontos index, de nem csak a jólétet jelző adat. Például a szóban forgó elemzésből kiderül: az Eurostat szerint a dúsgazdag Ausztriában visszaesett az életnívó. De legalább a románok jobban élnek, mint mi!

Hogy is állunk? Tényleg szegények a “nem fogyasztó” magyar családok? Alig jut valamire?

Nos, a magyar háztartások - pénzügyi - vagyona ötvenezermilliárd forintot tesz ki, és a tendencia az, hogy a családok egyre inkább felhalmoznak, mintsem befektetnének, vagy költenének. Hiába, óvatos duhajok vagyunk!

Az említett összeg jócskán meghaladja a magyar gazdaság éves teljesítményét, vagyis a GDP-t. Ezen a téren - a kelet-közép-európai régióban - az élmezőnybe tartozunk. S miután a magyarok jelentős része megégette magát a devizahitelezés korszakában, a jövőt a legtöbben nem újbóli bankkölcsönök felvételével, vagy vásárlásással, fogyasztással képzelik el.

Vagyis ne szomorodjunk el, hogy ha azt sulykolja néhány ellenzéki portál: már a románoknál is rosszabban élünk. Javaslom az érintetteknek, költözzenek oda! S tapasztalják meg, hogy mekkora a jólét a szomszédban.

Borítófotó: Az Advent Bazilika rendezvény a budapesti Szent István téren. A háttérben balról az Erzsébet híd, középen a budai Vár, jobbról a Mátyás-templom. MTI/Mohai Balázs