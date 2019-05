A munkáltatók versenyeznek az informatikusokért, a hagyományos hirdetésekkel azonban egyre nehezebb kitűnniük a tömegből és egyre kevésbé érik el a pályakezdőket. Nehéz helyzetben vannak a fiatalok is, akik a valós munkahelyi elvárásokkal gyakran már csak az első munkanapokon találkoznak. Mindkét problémára megoldás, ha a munkaadók új módszerekkel szólítják meg a fiatalabb generációt. Az OTP Bank kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, így sok informatikust foglalkoztat, ezért a toborzás területén is keresi az új eszközöket. A bank két szakmai eseményen keresztül mutatja be, miként közelíthetőek egymáshoz a két oldal igényei és elvárásai.