A 35 százalékos csökkenés elég kemény diónak tűnik. Mennyire reális mindez?

Ez egy teljesíthetetlen cél, nem lehet megoldani ésszerű költségek és a jelenleg a felhasználók által megszokott kényelem kombinálásával.

Még a 30 százalékos is, amit a németek szerettek volna?

Az is. Kezdjük ott, hogy a CO2-kibocsátás nem egyenlő a károsanyag-kibocsátással. A CO2 egy üvegházhatást elősegítő gáz. Valamit rendbe kellene tenni az emberek fejében: itt nem arról van szó, hogy az autólobbi azt szeretné, hogy az autók továbbra is szennyezőek legyenek. Van a CO2-kibocsátás, meg vannak az autók kipufogógázában lévő különböző szennyező anyagok. Ezeknek a jellege és mértéke változó. A károsanyagok csökkentésében, kezelésében figyelemre méltó erdeményeket ért el az ipar az utóbbi években. A CO2 kibocsátás ugyanakkor egyenes arányban van az elégetett fosszilis alapú üzemanyaggal, magyarul a fogyasztással. Az nem fog működni, hogy egyszerre mindent akarunk. A vásárlók például terepjárókat akarnak, amik nehezek, rossz a légellenállásuk és a fogyasztásuk, de közben a dízelt nyírjuk ki, meg álljunk át elektromosra is. Ez így egyszerre nem teljesíthető.

Szóval lehetetlen lesz betartani ezt a szabályt. De mi van akkor, ha mégis megpróbálják?

Pár százezer ember biztos, hogy elveszti az állását, ha a nem teljesítés esetére életbe lépő pénzügyi szankciókat komolyan gondolják az EU-s döntéshozók. Ezzel párhuzamosan egy olyan időszakban, amikor a politikának inkább támogatnia kellene a globálisan is óriási kihívások előtt álló európai autóipart, végletesen legyengítik azt, és félő, hogy ennek következtében ellenséges felvásárlási kísérletek ellen sem lesznek képesek hatékonyan megvédeni magukat. Ha kiszervezik alólunk azt az ipart, ami a kontinens jólétének egyik fontos alapja, azt mindannyian megérezzük.

Csak a Volkswagennél százezer munkahely megszűnésére számítanak.

Igen, a négyszázezerből, aki náluk dolgozik.

Gondolom az autók is drágábbak lesznek…

Akár 3-4-5 ezer euró drágulással számolhatunk autónként. A viszonylag olcsó autók kora véget fog érni.

Nem hozná ez óriási versenyhátrányba Európát?

De. Ezeket a CO2-kibocsátási normákat nem lehet tartani az elektromos autók jelentős előnyben részesítése nélkül. Csak akkor, ha minden autó félig-meddig hibrid, plug-in hibrid vagy teljesen elektromos. Ez azért nagy probléma, mert minden, ami ehhez kell alapvetően ázsiai gyártók kezében van. A teljes technikai know-how a kínaiaké, nem beszélve az értéklánc azon részéről, ami innentől kezdve pénzt fog termelni az autóiparban. A politikai döntéshozóknak alapvetően semlegeseknek kellene lenniük annak kapcsán, hogy mely technológia úttörését segítik, ezzel szemben egyértelműen állást foglalnak az elektromos autók mellett. A szintetikus, CO2 neutrális üzemanyagok, a gáz, a hidrogén hajtás lényegében figyelmen kívül van hagyva. A kibocsátást máshova allokáló, de tisztának kikiáltott elektromos autó abban a formában, ahogy azt a politikusok elképzelik, nem lesz megoldás a környezetünk problémáira.

És mi lenne, ha mégsem próbálnák meg betartani? Ha amúgy is betarthatatlan…

Amennyiben az autógyártók ezt nem lesznek képesek teljesíteni, úgy autónként párszáztól akár párezer eurós nagyságrendekben fognak büntetést fizetni. Ennyi hasznuk pedig összesen nem lesz az eladásokon.

Szóval így is, úgy is rosszul járnak. Ha betartják, ha nem.

Pontosan. Azt várják el az autógyártóktól, hogy „csilliárdokatért" gyártsanak olyan elektromos autókat, amiket aztán senki nem akar megvenni, de hogyha ezt nem csinálják meg, akkor a normális autóik miatt „szétbüntetik” őket. Tehát amit nyernek a réven, azt elvesztik a vámon.

Autóipari vezetőként nehéz helyzetben lennék, ha megkédeznék, mit kellene most tenni. A keretfeltételek miatt nem lehet jól kijönni a dologból. Ami félelmetes, hogy az uniós tanácsülésen ugyan 35%-ban állapodtak meg, de ennyi erővel 135%-ot is mondhattak volna. Olyan ez, mint a tervgazdaság: azt várják el az autógyártóktól, hogy olyan dolgokat csináljanak, amire nincs piacon igény. De ha nem azt csinálják, akkor úgy megbüntetik őket, hogy alig élik túl. Sőt könnyen lehet, hogy lesznek cégek, amelyek tényleg tönkremennek. Ahogy az is elég valószínű, hogy olyan autógyártók fognak legyengülni ennek folyományaként, amelyekről az átlagember nem is gondolná, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek. Ráadásul könnyen lehet, hogy az eredetileg nem európai cégek elbúcsúznak az európai autópiactól, mert nem éri meg nekik ezzel vesződni. Az itteni gyártók viszont ezt nem tehetik meg.

Miből lehet tudni, hogy nem fogják megvenni az elektromos autókat?

Sokkal drágább, rettentően sok kompromisszummal jár, márpedig az emberek nem nagyon szeretnek azért többet fizetni, hogy kényelmetlenebbül tudjanak használni valamit. Az elektromos autók piacát mindenhol a szubvenciók tartják fennt. Minden piacon. Kivétel nélkül. Ezek adófizetői pénzbe kerülnek. Alapvetően nyilvánvalóan üdvözlendő, hogy az alternatív hajtások egyikének a piacra robbanását elő akarják segíteni. Az elektromos hajtás csodálatos megoldás az élet számos területére, én magam is egyetértek azzal, hogy a belső égésű motorokkal szerelt autókat lassan szorítsuk ki a városokból, mindenki nyerne ezen. De a fürdővízzel együtt ne öntsük ki a gyereket is. Belátható időn belül nem lehet megoldani a napi több száz kilométert autózók igényeit villanyautókkal. Még a most következő, küszöbön álló akkumultárol forradalommal sem, amikor a lényegesen gyorsabban tölthető szilárd halmazállapotú akkukra tér át az ipar. El kell fogadni, hogy egy egészséges hajtáslánc mix többet ad a környezetvédelemnek, mint a realitásokat ignoráló, egyoldalú és vágyvezérelt törvénykezés.

Egyáltalán indokolt az, hogy a környezetvédelmi okokból veszélybe sodorják az európai autóipart?

Eleve a közlekedés csak a negyedét adja a világ CO2-kibocsátásának. Ezen belül az autózás a hajózás és a repülés mellett egy szereplő, de nem az egyetlen.. De ott van például a mezőgazdaság, meg rengeteg sokkal szennyezőbb tevékenység, csak az autós cégeket zaklatni politikailag kifizetődőbb. Pedig egy darab tankerhajó, vagy egy hajó, amin a Földközi-tengeren szoktak nyaralgatni - mivel nehéz olajjal megy és kezeletlenek a kipufogógázai - egymillió modern autónak megfelelő kibocsátással rendelkezik. Naponta. Csípkedni és kellemetlenkedni kell a politikusoknak a gyártókkal szemben, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az iparágat a fenntarthatóság irányába transzformálják. Ez nem lehet kérdés. Egy dolgot azonban szögezzünk le: ha átlag felhasználó nem változtat a szokásain, ez az egész vajmi keveset ér.

Miért pont az autógyártókkal éri meg kikezdeni politikailag?

Az autógyártókat kárhoztatni sokkal egyszerűbb, mert már eleve van egy olyan hangulat velük szemben a dízelbotrányok miatt, ami céltáblává teszi őket. Lehet „jóemberkedni”, de azon túl, hogy legyengítjük az autóiparunkat, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, kevés gyakorlati haszna lesz a dolognak. Az autógyártók ugyanakkor jelen vannak minden átlag ember életében, látható aktorok, és könnyen lehet erőt és tenni akarást demonstrálni a politikusok részéről. Remélem, hogy a következő Eu parlamenti választások után újra előveszik a témát, és józanabb belátásra térnek.

A németek már befürödtek azzal, hogy környezetvédelmi okokból átalakították energiapolitikájukat. Bezárták az atomerőműveiket, közben pedig elköltöttek egy rakás pénzt megújuló energiaforrásokra, és nem értek el vele semmit. Sőt 2016-ban minimálisan még nőtt is a CO2-kibocsátás az országban. Ebben az elhibázott döntésben mennyire vettek részt a németek?

Ezt most főként nem a németek nyomták át, ők inkább a gyengébb előírások mellé álltak. A német szocdemek persze forszírozták a dolgot egy ideig, de a szakszervezetek, a munkavállalói oldal képviselői elég gyorsan leállították őket mondván: talán nem ártana, ha megmaradnának a munkahelyeik. A legerősebben nyilván azok az országok lobbiztak, ahol az autóipar nem számottevő. A németek a keleti országokkal karöltve igyekeztek tompítani a dolgon, mérsékelt sikerrel, azzal együtt is, hogy a hírek szerint intenzív párbeszédet folytattak a különböző tagállamok döntéshozóival. Merkel érdekérvényesítő képességének kudarcáról cikkeztek a német sajtóban az eset kapcsán.

Borítófotó: Várkonyi Gábor (Pictorial Collective)