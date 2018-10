Ingyenes a belépés az épülő Puskás Aréna látogatóközpontjába, ahol többek között modern megoldásokkal szemléltetik a stadion történetét, és interaktív módon már most megtekinthető, hogy milyen lesz az új aréna. Kíváncsi, milyen lehet 400 méter magasról szemlélni, hogyan épül az új aréna? Esetleg egy koncertszínpad képzeletbeli sztárjává változva tekintene le a közönségre? A 3D-t és virtuális valóságot használó technikákkal mindezt bárki kipróbálhatja és átélheti. A látogatók egy speciális optikán keresztül nézhetnek be a kerítések mögé, hogy a jelenleg is zajló építkezést figyelhessek. A létesítmény vendégeit továbbá egy olyan speciális 3D kép is várja, amelyen virtuálisan lehet átlépni a régi Népstadionból az új élményarénába. A nosztalgia szerelmeseinek is megéri benézni, az interaktív élményközpontban ugyanis rendhagyó kiállításon mutatják be a névadó Puskás Ferenc pályafutásának néhány, a stadionhoz kötődő relikviáját.