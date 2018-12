A CEU Bécsbe költözéséről, a színházi taóról és a BKK-vezér menesztéséről is kérdezték az ATV Egyenes Beszéd Kontrában Tarlós Istvánt.

A főpolgármester a CEU kapcsán többször is kijelentette, hogy ez az ügy nem tartozik a kompetenciái közé és ezért nem is tudja megállapítani, hogy amik elhangzottak, azok közül mi az igaz és mi nem. Mint mondta, annyit hallott, hogy vannak jogszabályok és törvények, melyeket minden egyetem betart, állítólag ez az egy intézmény pedig nem. Hozzátette: ő személy szerint ennek sem tudta az igazságtartalmát ellenőrizni, de szerinte azok sem, akik most a leghangosabban verik a dobot.

Arra a felvetésre, hogy a bécsi főpolgármester büszke rá, hogy a CEU az osztrák fővárosba költözik, Tarlós úgy reagált: „a bécsi főpolgármester még új és valószínűleg nem tudja, mi a dolga és mi nem a dolga”.

Közel a megegyezés a kormánnyal

A színházi tao kapcsán a főpolgármester arról beszélt, hogy ez az ügy azután robbant ki, hogy megkötötték a megállapodást a főváros és a kormány között, így ez nem volt benne. Kijelentette ugyanakkor, hogy van még egy kis boksz az ügyben, mivel szeretné, ha a fővároshoz tartozó színházak ügyeit Budapest kezelhetné. Elmondta, tárgyalt már az ügyben Kásler Miklóssal és hosszabban L. Simon Lászlóval is, akit a kormány részéről megbíztak, hogy egyeztessen Tarlós Istvánnal. Utóbbival sikerült is megegyezés-közeli álláspontra jutniuk, de erre még a kormánynak is rá kell bólintania.

A felvetésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy a már lezárt tao-ügyet újranyithatja a kormány, Tarlós István elmondta, kormánydöntés már volt az ügyben, ő nem állítja, hogy újra kinyitják azt, mivel nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó, de lát esélyt rá, hogy elérjék ezt a fővárosi színházak esetében. Közölte, hogy minden, Budapestet érintő ügyben már ott ül a kormányüléseken és a következő adandó alkalommal határozottan fogja képviselni ezirányú álláspontját a kormányülésen. Hozzátette a döntéssel kapcsolatban: „ezt nem fogom feladni, nem fogok belenyugodni”.

Elmondta, azért védi a színházakat, mert az új helyzetben a pénzügyi bizonytalanság állapotába kerülnének és még az évadjaikat sem tudnák megtervezni, ezt pedig nem lehet megtenni velük. Azt is kijelentette, a kormánynak abban valószínűleg igaza volt, hogy a kulturális taóval voltak visszaélések, de ez nem igaz minden színház igazgatóval kapcsolatban.

Nincs pénzügyi kár az e-jegyrendszer ügye miatt

A BKK vezérigazgatójának menesztéséről Tarlós István azt mondta: ennek oka nem az volt, hogy veszteség érte volna a fővárost, mert nem tud arról, hogy pénzügyi kár lenne az e-jegyrendszer miatt.

Dabóczi Kálmánt becsületes embernek tartja, nem is a BKK hibázott, hanem a kivitelező, de a menesztett vezérigazgató „bátortalan és időhúzó tevékenységet” folytatott. A főpolgármester megismételte korábbi kijelentéseit, mely szerint két szerződés van, amelyiket a főváros kötötte, a finanszírozásról, az a mai napig érvényes, nincs is vele semmi baj, amelyiket a BKK előző vezetése kötött, azt mondták fel.

Hozzátette: az eszközök az e-jegyrendszerhez itt vannak, a jövőben is felhasználhatóak, azonban megegyezett már a belügyminiszterrel és Palkovics Lászlóval is, hogy ez a projekt rákapcsolódik a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer projektjére és valószínűleg az állammal közösen fogják befejezni a BKK helyett.

Arra a kérdésre, hogy egy november 7-ei ülésen a Városházán egy bizottsági ülésen Dabóczinak is az volt a véleménye, hogy ez egy „elcs**ett szerződés”, viszont, ha felbontanák, jelentős pluszforrásokat kellene miatta kifizetni, Tarlós úgy válaszolt: ebben részben igaza van Dabóczinak, részben nem. Abban igaza van – folytatta a főpolgármester -, hogy ezt a szerződést nem ő kötötte, hanem az elődje. De a kárban nincs igaza Tarlós szerint. Hozzátette: ha pereskedés lenne az ügyből, mert valamit nem mondtak el, akkor majd a menesztett vezérigazgató helytáll érte. „Én erről nem tudok, azt tudom, hogy pénzügyi veszteség nem keletkezett”- tette hozzá a főpolgármester.