Érdemes a német és az osztrák példát követni! A két világháborúban is vesztes országok mára Európa vezető nemzetgazdaságai. Sikerükhöz közvetlen szomszédságuk erőforrásait is felhasználják. Az ilyen békés, kölcsönösen előnyös együttműködés lebeghetett Orbán Viktor szeme előtt is, amikor idei tusványosi beszédében a Kárpát-medence gazdasági újraindításáról beszélt. Térségünk páratlan természeti és gazdasági adottságaira építve, közösen jobban ki tudjuk használni az Új Selyemút által nyújtott új távolsági kereskedelmi lehetőségeket, vagy a klímaváltozás és népességrobbanás miatt terményeink iránt máshol növekvő keresletet.