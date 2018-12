A balliberális álhírgyár minden tagja kivétel nélkül 2006-ot akar kreálni a mostani tüntetésekből. „Rég nem látott összefogásról”, „példátlan tömegről” írnak, mint ahogy 2010 óta folyamatosan teszik. Az ellenzéki média nem adja fel azt a szokását, hogy mindig az éppen aktuális demonstrációt állítja be a legnagyobbnak, legerősebbnek, „legrendszertmegbuktatóbbnak”. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a mostani megmozdulásokon résztvevők száma nemhogy a 2006-os, de a 2018-as választás utáni tüntetését sem éri el.

Az ellenzéki pártok szerepét átvevő balliberális propagandagépezet maximális fokozatba kapcsolt a névleg az önkéntes túlmunkáról szóló törvény elleni, randalírozásba hajló tüntetések kapcsán. Azok, akik csupán az index-hvg-444 tengely mentén látják a világot, azt hihetik, hogy itt a vége, megbukott a NER, holott erről szó sincs.

A 2006-hoz semmilyen módon nem hasonlítható megmozdulás csupán egy felnagyított, szűk kisebbség politikai frusztrációjának megjelenése. A szűk kisebbség balliberális propagandisták által feltüzelt még szűkebb rétege az álhírgyár hatására feljogosítva érzi magát, hogy megtámadja a Nemzet Karácsonyfáját, gyújtogasson vagy Kossuth- és Széchenyi-szobrokat rongáljon. Ezek az ellenzéki média által hergelt szúnyogcsődörök azt képzelik, hogy ők bármiben felérhetnek a 2006-os rendőrterrort és lovasrohamot elszenvedő tüntetőkhöz, csak azért, mert az ellenzéki média 20l8-ban 2006-ot akar láttatni.

Ellenzéki média = fake news-gyár

Ha már az ellenzéki propagandistáknál tartunk, ismert az is, hogy az MSZP-közeli Balra Magyar nevű portál egy olyan képpel illusztrálta az egyik tüntetést, aminek köze nem volt az eseményhez, mindezt a „rettegő Orbánról” szóló címadással.

A Soros György blogjaként funkcionáló 444 provokátort mentegetett, amit aztán a teljes ballib propaganda átvett, de arról persze hallgattak, hogy az áldozati szerepbe állított tüntetőről érdekes felvételek kerültek elő, melyek egészen más megvilágításba helyezik az eseményeket.

De hiába minden erőlködés, még a balliberális álhírgyár sem képes megmásítani a valóságot, nevezetesen, hogy a mostani „példátlanul nagy” megmozduláson jóval kevesebben voltak, mint mondjuk a választás utáni „Mi vagyunk a többség” elnevezésű demonstráción.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy az állítólagos jobboldali médiatúlsúly miatt folyamatosan vernyákoló ellenzéki média által használt narratíva, azaz a „rabszolgatörvény" elnevezés terjedt el a köztudatban. Az egyébként nettó hazugságokat tartalmazó állításaik a „fojtogató, egyre szűkölő és a fasiszta rezsim által elnyomott" nyilvánosságban jóval nagyobb teret kapnak, mint a valós tényeken alapuló közlések a törvénnyel kapcsolatban.

A mindenáron forradalmi hevületet kiváltani akaró ellenzéki propagandisták előbb nézzék meg, hogy saját, „függetlenobjektív mintaújságíróik” hogyan is szoktak megnyilvánulni és utána írjanak szakmaiságról, függetlenségről és saját hitelességükről.

A „függetlenobjektív újságírás" jeles letéteményesei között szerepel például az a Kálmán Olga, aki korábbi munkahelyén (ATV) saját bevallása szerint naponta egyeztetett az ellenzéki pártok sajtóosztályaival a futtatni kívánt témákról, vagy Jámbor András, a szélsőbaloldali Mérce főszerkesztője, aki élen jár a kormány lejáratásában, de említhetnénk a 24.hu-t is, melynek két (nyilván a szakmaiság csúcsát megtestesítő) újságírója nyilvános posztban akasztotta volna fel Bayer Zsoltot és Ómolnár Miklóst.

Politikusaik sem különbek

Az ellenzéki média mellett az ellenzék politikusai is jócskán kivették részüket az álhírgyártásból. Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselő például Facebook-oldalán jelentette be, hogy vízágyúk vannak az Országházban. Vízágyúkról természetesen szó sem volt, csupán a szúnyogcsődörök előző napi gyújtogatásaiból tanulva a tűzoltók is készenlétben álltak. Bangóné nyilván azokra az időkre emlékszik, amikor szocialista elvtársai voltak hatalmon és vízágyút, valamint gumilövedéket használtak az őszödi beszéden felháborodott tüntetők ellen, aztán mindezt „megkoronázva” lovasrohamot indíttattak az emberek szétverésére.

A szocialista képviselő asszony az MTVA ellenzék általi erőszakosnak indult, majd inkább bohózatba illő megszállásából is kivette a részét. A közszolgálati televíziót célkeresztbe helyező ellenzéki képviselők, visszaélve hatalmukkal, bele akartak avatkozni a közmédia működésébe, ám próbálkozásuk komédiába torkollott. Hadházy Ákos a földön fetrengett, Vadai Ágnes zokogást színlelt, Varju László eltűnt, majd megkerült, Szél Bernadett (szokásához híven) óbégatott, de az est fénypontja minden kétséget kizáróan Kunhalmi Ágnes ajtónyitogató performansza volt.

Az azonban ne tévesszen meg senkit, hogy az ellenzéki politikusok bohócot csináltak magukból, hiszen korántsem ez volt cselekvéseik mozgatórugója, hanem az, hogy minél nagyobb káoszt teremtsenek. Az MTVA székház előtt elmondott beszédeikben többször is hazugsággal vádolták a közmédiát, nemegyszer azt kiáltva a tüntetőknek, hogy "Rólatok hazudnak!" Rosszindulatból és káoszteremtő szándékkal hergelték az összegyűlt embereket, s ezen az sem változtat, hogy végül sikerült egy ország szemében nevetségessé tenni magukat.