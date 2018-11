Pár nappal ezelőtt Portlandben egy fehér nő felhívta a parkolást ellenőrző helyi hatóságot, hogy bejelentsen egy autót, ami egy gyalogátkelőre volt leparkolva. A tulajok, Rashsaan Muhammad és Mattie Khan, épp egy gyorsétteremben várták, hogy megkapják a rendelésüket, amikor bentről észrevették, hogy a nő az autójukat nézve telefonál.

Kimentek és kérdőre vonták, mit csinál, miközben videóra vették, majd rögtön megvádolták rasszizmussal. A videót később feltették a világhálóra, majd a Portland Mercury helyi portál felfedezte azt. A lap partner volt a szabálytalanul parkoló autó tulajdonosainak rágalmazásában, és úgy számolt be a történetről, mintha szegény Muhammad és Mattie valami óriási hátrányos megkülönböztetésnek lettek volna kitéve.

A két „áldozatot” meg is szólaltatták, akik elmondták: amikor kimentek a telefonáló nőhöz, egyértelműen hallották, hogy a rendőrséggel beszél. „Egy fehér már megint ráhívja a rendőröket egy feketére…” - hangzanak el a videón Mattie szavai jól érthetően. Hát nem, mint azt fentebb már említettem, a nő nem a rendőrséget, hanem a szabálytalan parkolásban illetékes hatóságot hívta. De az internet népét ez már nem érdekelte. Kisvártatva a világháló ügyeletes társadalmi igazságharcosai aktivizálták magukat, és kezdetét vette a „Crosswalk Cathy” (csúnya tükörfordításban „Gyalogátkelő Cathy”) névre keresztelt hölgy megszégyenítése.

Az igazság, mint ahogy máskor, most sem jutott át a mosott agyú haladárok fóliasisakján. „Itt nyilvánvalóan az a két szegény fekete az áldozat…hiszen feketék!” - születhetett meg a fejükben a „kiegyensúlyozott” álláspont. Hogy erről Cathy - akinek bizonyára rendes vezetékneve, családja, érzései is vannak - nem tudhatott? Az nem szempont. Ha egy ilyen netpribék meglát valakit, akinek a bőrszíne kicsit is sötétebb az övénél, az olyan hatással van rá, mint amikor a Monthy Python Repülő Cirkuszában a műtős doki felteszi azt a bugyuta sapkát. Azonnal meghülyül és csak tőmondatokban képes gügyögni, vagy artikulálatlanul üvöltözni, természetesen kizárólag az újbeszél szótár legfrissebb kiadása által engedélyezett szavakat használva.

A híres amerikai publicista, Rod Dreher is elborzadt ezen a történeten. Az ártatlan nő meghurcolására reagálva írt egy véleménycikket, amelyben kifejtette, hogy az a totális kommunista ideológia, ami alól Kelet-Közép-Európa már felszabadult, szépen lassan elkezdett átköltözni az Egyesült Államokba. Dreher elmesélte, hogy előadta ezt az elméletét egy, annak idején a kommunizmus elől Amerikába menekült professzor ismerősének, aki teljességgel egyetértett vele. De a publicista más egyetemi oktatókat is megemlített, akik arról számoltak be neki: szabályosan rettegnek saját diákjaiktól, akiknek politikai, ideológiai témában már szinte semmiben nem mernek ellentmondani.

Pedig egyáltalán nem lenne szükséges belenyugodni abba, hogy elkényeztett hópihék szájukból savat spriccelve órdítózni kezdenek, ha a levesükben egy csipetnyi rasszizmust vélnek felfedezni. Egy friss kutatás szerint ugyanis azok a kisebbségek, akiket állítólag ezek az unatkozó harci hippik úgy védenek, egyáltalán nem kérnek a píszí terrorból. A The Atlantic által nemrég közölt amerikai felmérés adataiból kiderült, hogy afro-amerikaiak háromnegyede ellenzi a politikai korrektséget. Igaz, Cathy-t ez már nem vígasztalja meg. Muhhammad és Mattie az egynegyedbe tartoznak.

