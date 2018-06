A legfrissebb adatok szerint nagyjából 39 000 szíriai tért vissza hazájába Törökországból, hogy ott ünnepelje a ramadánt. Európából is rendszeresen hazalátogatnak a migránsok. A legtöbben Szíriából érkeztek, így oda is mennek vissza, de az afgánok és a libanoniak is gyakran hazatérnek az európai segélyekből - írta a 888.hu.