Milliárdos tételben készül csütörtöki testületi ülésén ingatlaneladásra a zuglói önkormányzat - értesült a Figyelo.hu. Kell a pénz a kerületnek, hiszen a szociális bérlakások és a bérlemények után 1,8 milliárdos kintlévősége van az önkormányzatnak, úgy tudjuk, a pénzt be kellene hajtani, de ezt az önkormányzat vezetése valamiért nem szorgalmazza.

De nézzük az eladandó telkek listáját:

Az Angol utca 55-59. szám alatt 586 millióért kínálják eladásra a telket, itt az új szabályozási terv szerint már nem csupán 118, hanem 170 lakás épülhet majd.



A Telepes utcában 48 lakásos társasház épülhet, e teleknek 376 millió forint az ára.



Az Egressy út 102-106. szám alatt 834 millióba kerül majd a telek, itt 246 lakásos házat építhetnek fel.



A Cserei utca 7-11. szám alatti ingatlanon 63, a Nagy Lajos 111. alatt 108, míg a Jávorka 10.-ben 6 lakásos társasház épülhet fel. A telkek ára összesen 350 millió forint körül van.



A végkiárusítást azért is kívánják gyorsan végrehajtani, mert 2019-ben megszűnik az új lakások 5 százalékos áfakulcsa, tehát igazi robbanás tapasztalható a zuglói újlakás-piacon is.

Csakhogy az önkormányzatnak a felépülő kerületi épületek kötelezettséget is jelentenek, hiszen a társasházak közelében a beköltöző családok miatt például bölcsődét, óvodát kell majd létesíteni. Erre azonban még semmilyen terv nem létezik.

Egyébként a kerületben most is több ingatlanberuházás zajlik, egy 770, egy-egy 200-200 lakásos társasház épül. Az immár több mint egy évtizede “befagyott” projekt, a “Bosnyák városközpont” is elkészülhet, az egykori sportpálya és tanuszoda helyén végül csupán egy bevásárlóközpont, mellette pedig új társasházak is kapnak helyet 250-300 lakással.

Az eredeti elképzeléssel szemben a városközpontnak csak városközpont funkciója nem lesz, hiszen se közpark, se új Polgármesteri Hivatal, se új szakrendelő, rendőrségi épület, netán kulturális központ nem kerül ide.

Kerületi ellenzéki forrásunk nem csodálkozik a kerület végkiárusításán, hiszen az MSZP, mikor 2010-ig vezette a kerületet, ugyanezt csinálta. Most Karácsony Gergely párbeszédes polgármesterrel szövetségben folytatják a korábbról már jól ismert politikájukat.

Borítókép: Karácsony Gergely, MTI/Kovács Tamás