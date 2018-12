„Rendkívül súlyos hibát követ el az ENSZ azzal, hogy a közgyűlés szerdai plenáris ülésén elfogadja a globális migrációs csomagot" - nyilatkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal az ülés kezdete előtt New Yorkban.

Hozzátette: a világszervezet pontosan ugyanazt a hibát követi el, amelyet az Európai Unió követett el az elmúlt három és fél esztendőben, ráadásul míg az elhibázott EU-politika csak európai szinten, a globális csomag világszinten vezet veszélyes folyamatokhoz, újabb és újabb migrációs hullámok elindulásához.



Hangoztatta, hogy a csomag teljes egészében semmibe veszi azoknak az országoknak és embereknek az érdekeit, akik szeretnének békében és nyugalomban élni a hazájukban, ahogy azt az elmúlt évtizedekben tették.



Szijjártó Péter kijelentette: a csomag azt mondja, hogy minden egyes ország érintett a migrációban, kiindulási, tranzit- vagy célországa annak, Magyarország azonban ezzel nem ért egyet, egyik sem kíván lenni a három közül.



A külügyminiszter szerint „ez a csomag Európa elárulását jelenti", és az is látszik, hogy sem az európai országok, sem maga Brüsszel nem vette figyelembe az előkészületeket. Az afrikai és a latin-amerikai országok, továbbá a kis szigetországok érdekei viszont teljes mértékben tükröződnek a csomagban.



Szijjártó Péter azt mondta, beszédes, hogy egyre nagyobb azon ENSZ-tagországok száma, amelyek nem fogadják el a paktumot. "Azt gondolom, ez a szám azzal párhuzamosan nőtt, ahogy egyre többen elolvasták, hogy mi is van pontosan a csomagban" - fogalmazott.



Megismételte: Magyarország a magyar emberek érdekeit és biztonságát helyezi előtérbe. Migrációs politikájának lényege világos: a határait megvédi, az ország területére illegálisan senki sem léphet be.



Szijjártó Péter úgy vélte, akármit mondanak a globális migrációs csomagról, az jogilag kötelező érvényű dokumentum. Az elköteleződés és a kötelezettség szavak nyolcvanszor szerepelnek benne, és minden csatlakozó ENSZ-tagország számára saját nemzeti akcióterv kidolgozását írja elő a csomag végrehajtása érdekében.



„Ezt a filmet láttuk már egyszer Európában, amikor az önkéntes alapon induló befogadási, migránsletelepítési kvótákból kötelező kvóta lett" - jelentette ki a külügyminiszter.



Hozzátette, Magyarország időben lépett, a globális csomag elfogadási folyamatából kilépett, és úgy döntött, hogy a csomag egyetlen elemét sem tekinti kötelezőnek vagy irányadónak magára nézve.

Borítófotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (KKM/Kovács Márton)