A globális migrációs csomag jelenlegi formájában afrikai migrációs csomag, amelynek haszonélvezője Afrika, és amely miatt Európa népessége az elkövetkező időszakban radikálisan megváltozhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban.

A tárcavezető az ENSZ-székházban felszólal a világszervezet globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyaláson.

Ezzel kapcsolatban kifejtette: ahogy halad előre a vita a csomagról, úgy válik a helyzet egyre rosszabbá. Most már indokolt volna, hogy a globális migrációs csomagot afrikai migrációs csomaggá nevezzék át, hiszen "egyértelmű haszonélvezője Afrika, és egyértelmű elszenvedője Európa" - fogalmazott.

Úgy látja, ez a globális migrációs csomag jelenlegi formájában olyan változtatásokat tartalmaz, amelyek nemcsak tényként, hanem kívánatos folyamatként is írják le a nagy népvándorlási folyamatokat, és az ezek elleni küzdelmet gyakorlatilag Európa ezzel a csomaggal fel is adta.

Szijjártó Péter kijelentette: a globális migrációs csomag ezért ebben a formájában rendkívüli veszélyt jelent Európára, ugyanis ha az abban lefektetett célok megvalósulnak, akkor Európa népességi összetétele radikálisan átalakul az elkövetkező néhány évben.

Mint mondta, olyan módosításokat tettek bele a csomagba, amelyek még tovább erősítik a nagy népvándorlási folyamatokat elősegítő és kiváltó faktorokat. Így azt szorgalmazzák, hogy minden migráns kapjon meg mindenfajta szolgáltatást, miután elhagyja az otthonát, függetlenül attól, hogy melyik tranzitországban van, vagy éppen melyik célországot választotta ki magának - mutatott rá.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a migrációs csomagban a határsértések dekriminalizálásáról is beszélnek, vagyis azt akarják elérni, hogy a világon sehol sem kezeljék bűncselekményként a határsértést, hanem csak valamiféle adminisztratív ügyként, ami pedig az egyes államok biztonságát rendkívüli módon ássa alá.

Közölte: a migrációs csomagban az is megjelenik, hogy mintegy kötelességszerűen, definíciószerűen a migrációt kellene a demográfiai vagy munkaerőpiaci kihívásokra adott válaszok legjobbjának tekinteni. Ezzel Magyarország nem ért egyet, "Magyarországon az oktatás folyamatos fejlesztésében és a több gyermekben látjuk" e kihívások kezelését, nem pedig abban, hogy illegális bevándorlókat hozzanak az országba - magyarázta.

Szijjártó Péter úgy vélte, "most már teljesen a józan észtől elrugaszkodott módon" a csomag jelenlegi formájában azt is szorgalmazzák, hogy a nemzetközi közösség adjon pénzt a migrációs folyamatok finanszírozására, a leendő migránsok képzésére, a befogadó társadalmaknak pedig arra, hogy minél több migránst fogadjanak be.

Hangsúlyozta: a globális migrációs csomag jelenlegi formájában afrikai migrációs csomag, amelynek az elszenvedője Európa, és amely miatt Európa népessége - ha mindez így marad - az elkövetkező időszakban radikálisan megváltozhat.

