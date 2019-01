Lassan csak szépségkirálynő jelölt nem volt még Karácsony Gergely, aki most a legújabb balliberális pártot, a Jobbikot méltatta sajtótájékoztatóján. Nagy talány, hogy mi lehet szimpatikus a zuglói polgármesternek a pártban?



Az „igazi demokrata" kifejezés hallatán magát mindig sután kihúzó Karácsony Gergely tehát feladta az elveit, dörgölőzik a szélsőségekhez.



Megeshet, hogy a választóik elárulása tetszik Karácsonynak a Jobbikban. Ez valószínűsíthető, hiszen a Párbeszéd politikusa volt már LMP-s képviselő, az Együtt nevű formációval váltak már külön, és a szocialisták reklámarca is volt pár hétig Botka „Rolex” László után.



Az álcuki Jobbikban milyen fejlődést lehet látni? Nemrégiben Szávay Istvánról derült ki, hogy szabadidejében zsidó nőket fenyeget, a tagok egymást csinálják ki, a Zsúrpubi nevű suliújságon keresztül hazudják azt megmaradt szavazóiknak, hogy a Jobbik erős, és nincs kilépési hullám.



De a lényeg annyi, hogy zsidózó, újságírókat fenyegető Jobbikban lát potenciált Karácsony Gergely. Bár lehet, hogy Mirkóczki Ádám felháborító kijelentése melengette meg Karácsony szívét, egy igazi “demokratának” biztos tetszhet, hogy Gyurcsány alatt volt ám a demokrácia fénykora Magyarországon.



Az elhíresült őszödi beszéd meg gondolom akkor egy avantgárd költemény Mirkóczki szemében, a gumilövedék meg a legfényesebb demokrácia velejárója.



Karácsony Gergely elmondta azt is, hogy a Jobbik láthatóan igyekszik megszabadulni negatív örökségétől. Ez egyelőre nehézkesen megy, a szebb napokat is megélt párt pedig legnagyobb dicsérete Karácsonytól származik.



Hogy is mondja erre a bölcs? Zsák a foltját?

Borítófotó: MTI Fotó: Kovács Tamás