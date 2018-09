Az S. Craig Zahler által rendezett Dragged Across Concrete-ben Mel Gibson és Vince Vaughn egy rendőrpárost alakítanak, akiket rasszizmussal vádolnak, ezért hat hétre felfüggesztik őket, majd szoros kapcsolatba kerülnek az alvilággal és számos bűncselekményt is elkövetnek.

A két évvel ezelőtti Velencei Filmfesztiválon Mel Gibson rendezése, a „Fegyvertelen katona” (Hacksaw Ridge) című filmjével robbant be újra a filmvilágba. Akkor úgy tűnt hollywoodban megbocsájtották neki az antiszemita és rasszista kiszólásait, de most lehet, hogy újra leszedik róla a keresztvizet.

A The Daily Beast beszámolója alapján a Dragged Across Concrete számos jelenete brutális vagy felkavaró. De nem ez a fő bajuk vele. A portál szerzője szerint Gibson új filmje egy "vad, rasszista, szélsőjobboldali fantasy". A The Daily Beast cikkében azt is olvashatjuk: a Gibson nevéhez fűződő rakás rasszizmusról, nőgyűlöletről és homofóbiáról árulkodó történet szélsőjobboldali körökben hőssé tette a színészt. Gibson rajongói pedig imádni fogják ezt a filmet - teszi hozzá a szerző.

Mivel jól ismerjük már a ballib sajtó túlérzékeny rasszista-homofób-nőgyűlölő radarját, nehezen tudjuk elképzelni, hogy Mel Gibson új filmje valóban egy, a szélsőjobbos szubkultúrának szóló, erőszakpornó lenne. Ez azért sem valószínű, mert nem éri meg a társadalom ilyen csekély számmal bíró csoportjának filmet csinálni. Márpedig az öreg Mel nem valószínű, hogy szeretne egy financiális szempontból bukásnak számító filmben szerepelni.

Persze lehet, hogy a The Daily Beast szerkesztőségében mindenkit nácinak gondolnak, aki Maotól jobbra van, így a "szélsőjobboldaliak" csoportja rögtön kibővül.

Mi a részünkről nagyon várjuk, hogy megnézhessünk egy filmet, ami a haladó újságírókat triggereli.

Borítófotó: jelenet a filmből