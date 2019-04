A megújított megállapodás célja a versenyképes és fejlődő magyar állattenyésztés további segítése. A Takarék Csoport és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSz) szakmai információcserével, közös rendezvényekkel, valamint képzésekkel is segíti egymás működését. A Takarék Csoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdaságon belül az állattenyésztési ágazat hatékony és a gazdák sajátos igényeit figyelembe vevő finanszírozásának.

Felmérések szerint az állattartók beruházási kedve továbbra is magasabb, mint a növénytermesztőké, ami részben a pályázatok motiváló hatására utal. A beruházások jelentős hányadát támogatás igénybevételével tervezik, amelyhez hitelfelvételi szándék is párosul. A szakértő agrárfinanszírozás iránti igény és az ágazatot jellemző erőteljes fejlesztési szándék indokolta a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Takarék Csoport között évek óta fennálló megállapodás megújítását. A kibővített együttműködés, amelyet a Takarék Csoport részéről Szabó Levente vezérigazgató-helyettes, a MÁSZ részéről pedig Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató írt alá szerdán, megerősíti, hogy a felek az eddigieknél is hatékonyabban segítik az állattartók igényeinek kielégítését.

A Takarék Csoport ma a három legnagyobb szereplő között található az agárfinanszírozási piacon az ügyfelek számát és a kihelyezett hitelmennyiséget tekintve, már most is majdnem minden harmadik forintot agrárügyfélnek ad. „Jelenleg összességében 21-22 százalékos a részesedésünk, de a kis- és közepes termelők körében - szakértő hozzáállásunknak köszönhetően - piacvezetők vagyunk és a terveink szerint 2023-ra tovább, 25 százalékra növeljük részesedésünket az agráriumban. Az állattartók a magyar állattenyésztés fejlesztése, helyzetének javítása érdekében pedig kiemelten számíthatnak a bankcsoportra” - fogalmazott Szabó Levente. A vezérigazgató-helyettes elmondta, a kis üzemméretek finanszírozásában különleges szakértelemmel rendelkező takarékszövetkezeti szektor tapasztalataira építve a Takarék Csoport folyamatosan fejleszti termékkínálatát, mindinkább bekapcsolódva a nagyobb üzemek fejlesztéseibe is.

A ma megújított együttműködés legfontosabb célja közelebb hozni a bankcsoportot az állattenyésztőkhöz, ezzel új alapokra helyezni az ágazatban tevékenykedők hitelképességének megítélését – fejtették ki az aláírók, akik szerint, az állattartást nagy beruházásigényű és folyamatosan magas forrásigényű szektorok alkotják, ahol állandó fejlesztésre, a világszínvonalú genetika, technológia és szakértelem alkalmazására van szükség. Ezért fontos hangsúlyozni, az erőfeszítések akkor vezetnek fenntartható fejlődéshez, ha mind több állattartó felismeri, hogy a világpiaci versenyben kell részt vennie akkor is, ha termékét itthon adja el.