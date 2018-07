„A jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznom” – írja Szél Bernadett, az LMP társelnöke közleményében. Az LMP társelnökét a párt etikai bizottsága három évre eltiltotta minden párttisztségtől, miután a párt kongresszusának és politikai tanácsának határozatával ellentétben választókerületi visszalépésekről tárgyalt. Szél Bernadettnek a három év eltiltás ellenére nem kell lemondania, tehát továbbra is ő maradhat az LMP elnöke.

Szél mostani közleménye szerint ő is csak az éjjel kapta meg az LMP etikai bizottságának döntését és maga is még értelmezni próbálja annak tartalmát. Mint írta, „mindenesetre már most látszik, hogy a jövővel kapcsolatban fontos és felelős döntéseket kell meghoznom. Ehhez nyolc év megállás nélküli küzdelem után időre van szükségem.” Szél hozzátette: megfontolt döntést fog hozni, és amint megvan, a nyilvánossághoz fog fordulni. A közleményből úgy tűnik, Szél Bernadettnek fontolgatja a lemondását a társelnöki posztról.

Mint korábban megírtuk, az LMP-ben jelenleg óriási a káosz, ami leginkább Gyurcsányék malmára hajtja a vizet. Bár a zöldpárt valóban tálcán kínálja ezeket az ügyeket, arról nem szabad megfeledkezni, hogy a teljes baloldali média és párkonglomerátum támadásai alatt állnak.

Legalábbis az LMP blogja, a Reflektor nemrég így értékelte a helyzetet: “Az országgyűlési választások után az LMP-t heves támadások érik, Kunhalmi Ágnes rögtön a választás után őket nevezte meg bűnbaknak, ez a vonal erősödött meg Tóth Bertalan MSZP-elnökké választásával. Sőt ezt követően a még megmaradt ballib média is totális háborút indított a zöldpárt ellen”. Az LMP-t legkeményebben természetesen Gyurcsányék támadják, akik nem tudják feldolgozni, hogy a párt jelöltjei nem léptek vissza a DK-sok javára az országgyűlési választásokon.

“A párt, amely soha nem fogja tudni lemosni magáról, hogy miattuk lett kétharmados többsége a Fidesznek 2018-ban. Csak Budapesten 5 olyan választókörzet volt, ahol sokkal kisebb különbséggel nyert a fideszes jelölt, mint ahány szavazatot elvitt az LMP teljesen esélytelen jelöltje” - írta a DK blogja, a Nyugati fény.

A Nyugati fény egyébként Szél Bernadett mai Facebook posztja alá is kommentált, mint írták: "Örkény sírva könyörögne a sztoriért. De a Kétfarkúaknak is egyre komolyabb konkurencia vagytok".

Az LMP tehát úgy tűnik, elég kellemetlen kutyaszorítóba került, hiszen egyszerre kell megküzdenie saját belviszályaival, valamint a teljes balliberális tábor és média támadásaival, akik mind az ő hibájuknak tudják be a kétharmadot.