Rónai Egon: - Igaz az, hogy a Liberálisokhoz szeretnének csatlakozni?



Fekete-Győr András: - Én nem tudom, hogy melyik a liberális párt. [...] Az egyik lehetőség az ALDE nevű formáció. [...]



Rónai Egon: - Ez utóbbit tartják a Liberálisoknak, azt ugye tudja?



Fekete-Győr: - Most már tudom.



Ez a korábban már a Figyelo.hu-n is idézett beszélgetés az ATV-n hangzott el augusztusban. Ekkor Fekete-Győr András még nem tudta, mi is az az ALDE, az a pártcsoportosulás, amelybe akkor már a belépési szándékukat is jelezték. Sőt, Fekete-Győr az ALDE elnökével, Guy Verhofstadttal is nem egyszer talákozott, Budapesten és Brüsszelben is.



Fekete-Győr politikai ismeretei tehát - hogy finoman fogalmazzunk - nem túl elmélyültek, és az emlékezőtehetségével is nagy problémák vannak. Mindez nem is lenne nagy probléma, ha nem a húszas, hanem a kilencevenes éveiben járna, és csupán kedvtelésből politizálna. De nem, ő egy nagyhangú, politikai vetélytársait szinte naponta osztogató, mindenkinél mindenhez jobban értő pártelnök.

Egy korábbi interjújában megkapta a kérdést, hogy a Momentum liberális párt-e. Fekete-Győr erre így válaszolt: - Hogy mi vagyunk-e az új SZDSZ? – Nem.

Csupán a tények cáfolják emberünket. Az SZDSZ ugyanis megszűnéséig az ALDE tagja volt, a Momentumból új SZDSZ válhat.

Fekete-Győrnek azért feltűnhetett volna, hogy uniós pártcsaládjuk, ideológiai elkötelezettségük, és Orbán Viktor-gyűlöletük mellett társadalmi támogatottságuk is a „nagy” elődök végóráit idézi.

Borítófotó: Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (a pulpitusnál) beszédet mond a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti Városháza parkban 2018. április 8-án. (MTI Fotó: Mónus Márton)