Autóipari projekt Tatabányán

A dél-koreai Doosan 4,7 milliárd forintos vissza nem térítendő kormányzati támogatással 32 milliárd forintos autóipari beruházást telepít Tatabányára. A beruházás bejelentésén Budapesten Szijjártó Péter közölte, hogy a 181 munkavállalót foglalkoztató új üzem Európában egyedüliként fog elektromos autók akkumulátoraihoz rézfóliát gyártani. A cég évente 2,2 millió jármű számára állítja elő a nélkülözhetetlen alkatrészt, amelyből várhatóan Kínába és az Egyesült Államokba is szállítanak - tette hozzá. A miniszter szerint belföldi keresletet is kielégíthet a tatabányai üzem, hiszen az Audi már megkezdte az elektromos motorok sorozatgyártását Magyarországon, és a BMW is árammal hajtott autók előállítására készül Debrecenben.

Átadták a Vajda Papír Kft. dunaföldvári papírgyárát

Az üzem száz új munkahelyet teremt a régióban. A létesítmény avatásán Varga Mihály pénzügyminiszter a cég beruházását méltatva azt mondta: a Vajda Papír Kft. példája mutatja, hogy nem csak az információ-technológiai szektorban és az autóiparban lehet sikereket elérni. Az 1999-ben alapított társaság meghatározó a higiéniai, háztartási papírtermékek hazai piacán, termékeik önálló márkák mellett a nemzetközi kereskedelmi láncok saját márkáiban jelennek meg. A kft. eddig összesen 30 milliárd forintot fordított beruházásokra; 2013-ban létrehozta a Vajda-Papír Skandinávia nevű céget, amelynek norvégiai üzeme 25 ezer tonnás kapacitással működik.

A Li Cheng Kft. Tiszafüreden terjeszkedik

Csaknem 5 millió eurós (1,6 milliárd forintos) zöldmezős beruházással élelmiszer-feldolgozó üzemet hoz létre a gödöllői székhelyű, kínai állampolgárok és jogi személy tulajdonában álló Li Cheng Kft. Tiszafüreden - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei város polgármestere. Ujvári Imre elmondta: az építkezés várhatóan 2019 tavaszán kezdődik, és 2020 második félévében indulhat meg a termelés. A Li Cheng Kft. több mint tíz éve működik Magyarországon, a gödöllői székhelyén termelés is folyik, fióktelephelye van még Tiszanánán. A cég már most is majdnem kétszáz embert foglalkoztat, az új beruházással pedig több mint 100 új munkahelyet fog teremteni.

Bővít az Evosoft

A társaság két beruházást hajt végre a jövőben, amelyekkel együttesen 125 új munkahelyet hoz létre magasan képzett informatikai szakembereknek - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kiemelte: a világgazdaságban azok az államok lesznek sikeresek, versenyképesek, amelyek a lehető leggyorsabban átállnak a digitális korszakra. Ennek elősegítésére a magyar kormány számos intézkedést tett, amelyek hatására az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó, és az egyik az egyik legalacsonyabb az szja. Az Evosoft Hungary Kft. az ország vezető szoftverfejlesztő vállalata, amely a német Siemens vállalat tulajdonában van. Az Evosoft két beruházásából az egyik K+F+I fejlesztés, 4,5 milliárd forint összegben, ez a projekt Budapesten és Miskolcon valósul meg és 75 új munkahelyet hoz létre. A másik munkahely-teremtő beruházást Miskolcon és Szegeden hajtják végre, ez 700 millió forintba kerül és 50 új munkahelyet teremt.

Megújulhat a pesterzsébeti szakrendelő

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz tartozó Ady Endre úti szakrendelőben az orvosi műszerpark cseréjére, épületgépészeti beruházásokra, az informatikai rendszer fejlesztésére is lehetőség lesz. Földes Gyula, a Fidesz választókerületi elnöke a beruházásokról elmondta, megújul az épület teljes villamos-, cső- és csatornahálózata, a központi légtechnikai rendszer, és kicserélik a belső burkolatokat is.