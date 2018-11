A hangfelvétel tanúsága szerint Szávay nem csupán eldicsekedett tettével, hanem masszívan zsidózott is az idén májusban - tehát már a választás után - megrendezett pártkongresszuson. A „néppártosodó, s minden bűnét megbánó” Jobbik a választási kampányban örömmel vette a balliberális, nemegyszer zsidó származású értelmiségiek támogatását. A néppártosodás hitelességét már számtalanszor kétségbevonták, s most Szávay bizonyítékot is szolgáltatott erről.

A legnagyobb visszhangot kiváltó eset kétségkívül Heller Ágnesé, aki fanatikus elszántsággal védte az antiszemita kirohanásairól ismert pártot. De ott volt Havas Henrik, aki könyvet írt a ma már megélhetési celebként viselkedő Vona Gáborról, vagy Magyar György, aki a választási kampányban Hellerhez hasonló elánnal követelte a balliberálisok és a Jobbik összeborulását. Magyar, aki azóta Márki-Zay Péter „világmegváltó" mozgalmában foglal helyet, s a régi szép időkben nagy hangon követelte a Jobbik betiltását, egyszer azt találta mondani: nem számít, hogy „kicsit náci, vagy nagyon náci”, össze kell fogni a Jobbikkal. De megemlíthetjük akár Rangos Katalint is, aki a Spinoza-házban beszélgetett a Jobbik akkori cuki, ma már bukott elnökével.

A balliberális értelmiség végtelen képmutatása újra megmutatkozott, hiszen az eset kapcsán egyikük sem érezte szükségét annak, hogy megszólaljon a kérdésben.