Nem hiszem, hogy bárkinek rögtön beugrik, hogy ki Szávay István. Segítek, jobbikos, magát nemzeti radikálisnak tartó politikus, aki szerint nem is olyan rossz ötlet az LMP-vel való együttműködés. Paradoxon? A Jobbikban már semmi sem az.

Bizonytalan vagyok, vagy mégsem? - ez a mondat jellemzi a legjobban mostanában a Jobbikot. Ember legyen a talpán, aki el tud igazodni abban hogy mit is akar valójában a Jobbik. Erről meggyőződhet, aki elolvassa az azonnali.hu-n a Szávay Istvánnal készített, alaposan eltúlzott hosszúságú interjút.

Ebből az derül ki, hogy Szávay fejében is teljes a politikai zűr. Hiszen nemzeti radikálisként nem tartja rossz ötletnek az LMP-vel való együttműködést. Szerinte a Jobbikot az új vezetőik, Sneider Tamás, és Gyöngyösi Márton nem húzzák a baloldal felé. Magyarul Szávay egy interjún belül képes egymásnak homlokegyenest ellenkező kijelentéseket tenni. Hisz az LMP egy baloldali, zöld párt (persze, ha még nem maradtunk le valamiről), tehát a balra tolódás az egykori jobbszélről azért elég egyértelmű.

Szávay meghatározása szerint ő jó pártkatona, miközben Vona 2016-ban megvétózta, hogy továbbra is elnökségi tag maradjon. Az elnök akkor torpedózta meg Novák Előd és Apáti István elnökségi tagságát is, hogy Volner János, Fülöp Erik, Toroczkai László is bekerüljön a vezetőségbe. Mostanra mindegyikük otthagyta már a Jobbikot. Szávayban - hasonlóan Novákhoz és Apátihoz - radikalizmusa miatt nem bízott meg Vona, hiszen a néppártosodás volt a cél.

A jó pártember ezt is elfogadta, ahogy rábólintott minden döntésre. Viszont úgy véli, Vona hibázott a kampány során, például a liberális értelmiség megnyerésére tett lépéseket rossznak tartja. És azt is, hogy az elnök nem egyeztetett a párttal, önfejűen ment előre. Emellett Szabó Gábor pártigazgatóval kötelékben repülve meggyőződése volt, hogy megnyerik a választást. Szávay erre megjegyzi, a tagság abban hibázott, hogy nem figyelmeztették őket: nem biztos, hogy ez így lesz.

De valójában azért nem tették ezt meg, mert nekik is meggyőződésük volt, hogy ők nyernek. Szávayt és a többieket is elvakította ugyanis a hatalom akarása. Most meg itt állnak leforrázva, az egykori húzónevek sorra hagyják el a pártot, szép lassan a megsemmisülés felé haladnak. De Szávay kitart.

A minden gondért felelős Vona Gábor is lelépett már, és semmit sem bánva jókedvűen influenszerkedik. A saját egóját építgeti, telesírja az internetet a pártelnöki ideje alatt kapott ütésekkel, hupp, hupp. Mindjárt mi is könnyezni kezdünk, hogy szegény politikust bántotta a másik politikus, meg az ellenfél médiája. Mintha nem erről szólna a politika, mintha bárkinek pisztolyt tartanának a halántékához, hogy pártelnök legyen…

Eközben természetesen Vona nem tűnt el a párt mögül, hiszen az ő politikai elképzeléseit hajtja végre a Sneider-Gyöngyösi duó. Lehet, hogy erről Szávayt nem értesítették, neki pedig magától ez még nem esett le.

Látva ezt a hatalmas ideológiai és stratégiai összevisszaságot tetézve egy jó adag identitás-válsággal, jövő tavasszal örülhetnek, ha egy uniós képviselőt kiküldhetnek majd Brüsszelbe.

De Szávay marad. Lehet, ő lesz, aki utoljára lekapcsolja majd a villanyt a pártközpontban. Legalább a politikai életmű-interjúját (amiből a péniszpumpa-sztori sem maradhatott ki) most le is tudta, ezzel már nem kell majd foglalkoznia.

Borítófotó: Bizonytalan vagyok, vagy mégsem? -Szávay István, a Jobbik frakcióvezető-helyettese felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. október 16-án