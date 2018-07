A “rasszista kártya” az SZDSZ legmocskosabb trükkjei közé tartozott, most pedig a “függetlenként” induló Győri Péter játszotta ki. Megpróbálta a magyarok és cigányok, illetve a cigányok és a fideszes kerületvezetés közötti állítólagos ellentéteket élezni, felnagyítani, meglovagolni. Egyszóval: uszít - írja a Pesti Srácok.

Győri olyan számot osztott meg a kampányhajrában, amely mindennapos jelenségként tálalja a magyarországi rasszizmust, cigányok, feketék, migránsok, szírek szidalmazását, kirekesztését. Nem meglepő, hogy a szám Molnár Áron - azaz noÁr - terméke.

Az álfüggetlen polgármesterjelölt zenés-táncos mulatságra is hívta a józsefvárosi cigányokat. Facebook-oldalán osztotta meg a programajánlót. Ebben arról értekezett, hogy a romáknak is kell beleszólás a kerület politikai életébe. Ezek szerint nem értesült arról Győri, hogy minden egyes választópolgárnak ugyanannyi beleszólása van egy adott terület politikai életébe, legyen magyar vagy cigány. Tudja ezt ő is, de így próbálta tovább hergelni az embereket.

Ez a fajta, SZDSZ-es, faji alapú hergelést már korábban elkezdte Győri. Facebook bejegyzésében ugyanis arról értekezett: a fideszes kerületvezetés a cigányok elleni gyűlölet miatt nem segíti őket. Milyen furcsa, hogy az etnikai csoportok egymásnak ugrasztását ezzel pont Győri végzi el. Szerencsére a romák is tökéletesen látják kitől kaptak többet: az őket segélyekre szoktató SZDSZ-MSZP kormányoktól, vagy a munka világába terelő Fidesz-KDNP kormányoktól, kerületi vezetéstől.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy Győri visszaállítaná a kerület régi “fényét”. Azaz, visszahozná a drogosokat, és hajléktalantanyát csinálna a városrészből. Legalábbis erre lehet következtetni egy-két interjújából. Még ő maga is elismerte az egyikben, hogy újraindítaná a tűcsere-programot.

Borítófotó: Pesti Srácok