Az Associated Press (AP) hírügynökség horrortörténeteket közölt arról, milyen kegyetlenül bántak bevándorló gyermekekkel az amerikai hatóságok. A cikk által keltett felháborodási hullám persze mind Trump nyakába zúdult. Csakhogy az AP “kifelejtett” egy fontos részletet az írásából.

A cikk, amely futótűzként terjedt el a közösségi médiában is, olyan történeteket tár fel, amelyekben az amerikai hatóságok kegyetlenül bánnak kiskorú bevándorlókkal. Ez “a nyolcadikosok Abu Ghraibja” (még a kétezres években derült ki, hogy az iraki Abu Ghraib börtönben, milyen embertelenül bántak az amerikai katonák a foglyokkal) - kommentálta a Daily Beast riportere az esetet.

A cikkben Donald Trump nevét négy alkalommal is megemlítik, nem véletlenül, hiszen az elmúlt időszakban az amerikai elnököt komoly támadások érték amiatt, hogy az illegális bevándorlók gyermekeit elválasztják szüleitől, és bezárják őket.

Csakhogy a világ egyik legnagyobb, és legbefolyásosabb hírügynöksége annak ellenére, hogy részletekig menően beszámolt mindenről a történtek kapcsán, azt “kifelejtették” a cikkből, hogy kinek az elnöksége alatt történt mindez.

Merthogy a történtek még 2015-16-ból származnak, abból az időszakból, amikor még a mindenki által imádott, Nobel-békedíjas (miért is kapta? hm…) Obama volt az elnök, nem pedig Trump. Az előző elnök neve ennek ellenére egyszer sem szerepel a cikkben. A trumpozás viszont természetesen kihagyhatatlan volt.

Meg is lett az eredménye a manipulációnak. Ismét tömegek ugrottak neki a Trump-adminisztrációnak a világhálón. A ziccert persze a Soros-hálózat is belőtte. A milliárdos tőzsdespekuláns által támogatott ACLU amerikai jogvédő szervezet egyik programjának igazgatója, Jamil Dakwar is kommentálta az ügyet twitterén, aki szerint lehetővé kell tenni, hogy a Trump adminisztráció tagjai felelősségre vonhatóak legyenek ezekért a gyermekbántalmazásokért.

Az ACLU-val nem most találják szembe magukat először az amerikai jobboldaliak. Soros ugyanis évek óta arra törekszik, hogy manipulálja az amerikai választásokat a demokraták javára, és ezen törekvéseiben az ACLU is komoly szerepet vállal, mint eszköz. Számunkra sem teljesen idegen a szervezet, hiszen egykori vezetője, Aryeh Neier szoros kapcsolatot ápol azzal a Dénes Balázzsal, aki magyar munkahelyeket veszélyeztetve lobbizott német cégeknél a civil törvény ellen.

Ezek után nem is olyan meglepő, hogy az ACLU egyik tisztviselője ilyen vehemensen rávetődött az AP által felkínált lehetőségre, és Soros érdekeinek megfelelően rögtön a Trump adminisztráció tagjainak felelősségre vonhatóságát követelte.

Borítókép: MTI/AP/Francois Mori