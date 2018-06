- Miért döntött úgy, hogy kilép a Jobbikból?

- Ez részemről egy nagyon összetett dolog. Leginkább a hónapok óta felhalmozódott csalódások, bizalmatlanság, a tagság véleményének figyelmen kívül hagyása és a lassú balra tolódás voltak azok, amik leginkább arra késztettek, hogy ott hagyjam a ma már jobboldalinak nem igen nevezhető közösséget. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, bármennyire is úgy tűnik, hogy egyszerű megírni egy lemondó nyilatkozatot, lelkiekben nagy megpróbáltatás.

- A Jobbikból tömegesen távoznak a tagok, miközben az elnökség úgy tűnik, hogy nem megegyezésre, hanem arra törekszik, hogy folytassa azt az irányt, hogy a "vadhajtásoktól" megszabaduljon. Ön is a vadhajtások közé sorolja magát?

- Ezt a "vadhajtások" kifejezést, ha jól emlékszem Vona Gábor találta ki nemrégiben. Ha jól értelmezem, Gábor ezen kijelentése talán a Jobbikból kiábrándult, radikálisan, hangosan megnyilvánuló, a Habony-médiához rohanó és kibeszélő radikális, aki egyszerűen nem tud nyugton maradni. Ezt szerintem döntse el Vona Gábor, hogy hozzájuk tartozom-e, én úgy gondolom én nem változtam. Maradtam az, aki voltam és céljaim ugyanazok, mint mielőtt tisztséget kaptam a Jobbikban. Egy szebb magyar jövő.

- Mi a véleménye Toroczkai László és Dúró Dóra kizárásáról?

- Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem lep meg a dolog. Várható volt. Toroczkai kizárása majd hogy nem papírforma volt, 46% ide vagy oda. De amit Dúró Dórával művelt a pártvezetés, az komolyan gusztustalan. Milyen néppárt az, ahol nem fér meg olyan vélemény, ami hű a párt eredeti irányelveihez? Ahol a szakpolitikai tapasztalat, a több éves munka, a hozzáértés nem számít, hiszen szembe megy a párt központi akaratával? Folyik a toborzás a Mi Magunk mozgalomba, ami felé már Dúró Dóra is kifejezte szimpátiáját.

- Egyértelmű volt, hogy a Mi magunk platformhoz csatlakozik?

- Egész életemben próbáltam arra törekedni, hogy döntéseimet tiszta lelkiismerettel hozzam meg, még ha az hosszú távon kellemetlen következményekkel is jár. Így tettem akkor is, amikor csatlakoztam a Toroczkai László által meghirdetett (akkor még a Jobbikon belüli) platformhoz, aminek mozgalmi zászlóbontására június 23-án kerül sor Ásotthalmon. A platformmal Toroczkai Lászlónak a párt egyben tartása volt a célja, hiába mond mást a Jobbik vezetősége. De ezt az alapszabályra hivatkozva elutasították, annak ellenére, hogy több éve volt már hasonlóra példa a párt életében. A platform (mára már mozgalom) hű a Jobbik Alapító Nyilatkozatához és minden benne foglaltakhoz: egy keresztény, konzervatív, nemzeti értékrendet képviselő jobboldali közösség. Számunkra nem a Spinoza Házban való turnét, "taktikai szavazást", a magyar szavazókat csoportokra leosztó tanácsadókkal teli pártközpontot, múltját letagadó képviselőket, nemzeti egyesületeket szégyellő frakciótagokat jelenti a néppártosodás. Egy alulról építkező mozgalomban hiszünk és szeretnénk dolgozni. Ez most a célunk és legjobb tudásunk szerint azon vagyunk, hogy ezt meg is teremtsük.

- Hogy látja a Jobbik jövőjét?

- Attól függetlenül, hogy én nem kívánok tagja lenni annak a közösségnek, ahova több évig tartoztam, semmi rosszat nem kívánok nekik. Hiszen tudom, hogy rengeteg értékes, becsületes, tisztességes bajtársam van még a pártban, akik igen keményen dolgoznak. De ha így folytatódik ez a kilépési hullám a pártból, akkor négy év múlva felére csökkenhet a Jobbik támogatottsága. Szavazókkal nem lehet egy politikai közösséget fenntartani. A mostani ÁSZ büntetésről nem is beszélve.

- Egyik Facebook-posztjában Szabó Gábor pártigazgatóra utal. Hogy látja az ő kampányon belüli, majd az elnökválasztás utáni ténykedését?

- Rendkívül igazságtalannak tartom az elnökválasztási kampányt a párt részéről. Miközben több központi Facebook-poszt, képviselői ajánlás és televíziós interjú szólt arról, hogy Sneider a befutó, addig Toroczkai László nevét egyik hivatalos Facebook-oldalon sem olvashattuk. Igazságtalannak tartom, hogy a kongresszuson csak a jelenlévők voksolhattak, nem tette az alapszabály lehetővé, hogy aki nem tud jelen lenni, levélben vagy elektronikus úton szavazhasson. Pedig ez az országgyűlési választásokon igen komoly kampány témája volt a pártnak. Sajnos a Zürichi Baráti Kör - és ha jól tudom még elég sok magyarországi alapszervezet - nem tudott küldöttet küldeni, hogy szavazhassanak, hiába dolgoztak egész évben keményen a pártért. Szabó Gábor nagy hibát követ el, hogy kizárja azokat akik a pártért élnek és nem a pártból, de ez hadd legyen az ő gondjuk. Én ezek után is a legjobbakat kívánom minden nemzeti érzelmű bajtársamnak!