A több ezer diákot és több száz segítőt hónapok óta lázban tartó vetélkedőt az idén már hatodik alkalommal rendezik meg. Az első selejtezők internetes feladványokkal csütörtökön indulnak, míg a döntő decemberben lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a legsikeresebb öt csapat élőben mérkőzhet meg egymással.

A döntő azonban csak „a jéghegy csúcsa”, mivel a szervező PénzSztár Versenyközpont rendkívül nagy hangsúlyt fektet a négyfős diákcsapatok felkészítésére is. Ha már 150 új gazdasági fogalmat megtanulnak és ezzel jobban eligazodnak a világban, megérte a fáradságot a rendezők szerint. Az sem mellékes, hogy a későbbi munkahelyi csapatmunkához nagyon fontos elengedhetetlen készségeket sajátíthatnak így el a diákok.

Országszerte négyszázan vesznek részt a verseny lebonyolításában és számos szakmai partner is bevontak: évek óta kiemelt támogatójuk a Budapest Bank, az idén első alkalommal pedig a CIG Pannónia Életbiztosító is támogatja a versenyt, míg a szakmai partnerek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Gazdasági Versenyhivatal. A sokszínű partnerséget a közös cél tartja össze: a fiatalok figyelmének felhívása a pénzügyi műveltség fontosságára ezáltal tudatos ügyfelek, vállalkozók, adózók kinevelése – de sokan gyakornokként is szívesen viszontlátnák a versenyen induló diákokat. A pénzügyek tudatos intézésére nevelést nem lehet elég korán kezdeni, emellett a középiskolások számára fontos pályaorientációs segítséget is nyújthat, ha részt vesznek egy ilyen megmérettetésen. Több példa volt rá, hogy a továbbtanulási terveiben bizonytalan diák a verseny hatására felvételizett egy gazdasági egyetemre.

A szervezők nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy változatos kérdésekkel tegyék élvezetessé a versenyt, a megyei, regionális fordulók során pedig egyre több gyakorlati feladatot is meg kell oldaniuk majd a csapatoknak. Nem kevés szervezést igénye a részvétel egy ilyen versenyen, hiszen hiába áll rendelkezésre segédanyag az interneten keresztül, sok esetben a diákoknak maguknak kell felkeresni egyes gazdasági szervezetek képviselőit, vagy egy sikeres vállalkozót az adott megyéből. A versenyzők között az egy-egy aktuális kérdést – például legyen-e eurónk vagy sem - érveléssel, vitával körbejáró feladattípus a legkedveltebb, míg a gazdasági folyamatok elemzése kevésbé fogta meg a diákok fantáziáját a szervezők elmondása szerint.

Pénzügyi vetélkedőről lévén szó, nem mennek haza üres kézzel a nyertesek: a győztes csapat minden tagját százezer forinttal és egy okostelefonnal jutalmazzák, de további értékes nyereményeket is kiosztanak a jó teljesítményt elérő csapatok között.