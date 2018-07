Theresa May kormányzása második legsúlyosabb válságával kénytelen szembenézni miniszterei távozását követően. (A legnagyobb krízis az volt, amikor a szerencsétlenül időzített tavalyi előrehozott választásokon a konzervatívok elvesztették többségüket a törvényhozásban.)

Dave Davis a hétvégén azért mondott le, mert nem tudott azonosulni a brit kormány elé terjesztett brexit-tervekkel. Johnson indoka azonos volt. May nem sopánkodott sokat, kinevezte helyére a 44 éves korábbi lakásügyi minisztert, Dominc Raab-ot.

Davis és Boris Johnson lelépése tovább élezi a feszültséget a konzervatív párton belül. May hétvégén ismertetett javaslata szerint az Egyesült Királyság közel maradt volna az EU-hoz a kilépés után is - gazdasági értelemben mindenképp. A két miniszter ezt nem tudta elfogadni, mint ahogy a párt többsége is ellenzi. Így könnyen lehet, hogy bizalmi válság alakul ki az északír unionisták szerény frakciójával közösen kormányzó koalíción belül May ellen. Ha saját pártja buktatja meg, akkor egy, a brexit kérdésében keményvonalasabb miniszterelnököt jelölhetnek a helyére. Rosszabb esetben előre hozott választásokról is lehet szó.

Borítófotó: Boris Johnson brit ex-külügyminiszter beszél az ENSZ emberi jogi tanácsának 38. ülésszakán a genfi ENSZ-palotában 2018. június 18-án. (MTI/EPA/Magali Girardin)