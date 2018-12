A Parlament előtti erőszakos tüntetések után harmincöt embert vettek őrizetbe, ezek közül többen külföldiek, informálták a Magyar Időket, s a forrás azt is hozzátette: egyikük Soros Györgyhöz kapcsolható szervezet aktivistája.



Ám nem csak az úgynevezett „civilek”, hanem politikusok is részt vettek a rendőrök provokálásában: Nyakó István, szocialista szóvivő többször is feltűnt az egyenruhásokat hergelő társaságban.



A fővárost felforgató erőszakos tüntetők jobboldali újságírót is megtámadtak. Bede Zsoltot azért ütötték le, mert számon kérte a randalírozók, hogy miért lopják el és teszik tönkre a szegény gyerekeknek szánt szánkókat.



A Társaság a Szabadságjogokért álcivil szervezet a tömegoszlató eszközök jogellenessége ellen szólalt fel, miközben a tüntetők rendőrökre támadták. Az egyenruhások megdöbbentek a randalírozók erőszakosságán.



Mindeközben Szegeden megrongálták a Fidesz helyi irodáját, vidékre is átterjedt tehát az értelmetlen vandalizmus.



