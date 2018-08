Az OSF még májusban közölte, hogy befejezik budapesti működésüket. Pénteken pedig végleg lehúzták a rolót hazánkban, és átköltöztek Berlinbe. Mármint csak papíron.

Az NGO ugyanis továbbra is támogatni fogja a magyarországi civil szervezeteket, ezt már tavasszal beígérték, amikor bejelentették, hogy költöznek a német fővárosba. Szóval nem változik semmi, csupán taktikai visszavonulásról beszélhetünk.

Mindez csak arra szolgál, hogy kijátszák a “Stop Soros” törvényt. A civil szervezetek támogatásáról meg annyit, hogy a valódi civilek helyett eddig is a kedvük szerint pattogó hivatásos aktivistákat pénzelték, és ezután is így fognak tenni. Ahogy már korábban is megírtuk: a biciklis és lokálpatrióta egyesületek stb. eztán is kimaradnak Sorosék bőkezű támogatásaiból. A bevándorlást támogató hivatásosok viszont a jövőben sem fognak éhenfagyni.

Ha már így hozta a sors, arról is emlékezzünk meg, hogy Sorosék miért pont Berlint választották új székhelyüknek. Csontos Csaba szóvivő már az első bejelentésük alkalmával kifejtette: azért Berlinbe költöznek mert az “egy szimbolikus hely, szimbolizálja mindazt, amit ma Európában a szabadság, a sokszínűség és a befogadás jelent”. Ebben továbbra is igazuk van, csupán fel kell lapoznunk a történelemkönyveket, és máris világos lesz, Csontos mire gondolt.

