Igaza volt a Financial Timesnak, Soros György tényleg minden erejét beveti annak érdekében, hogy saját külpolitikát építsen. Miután már az amerikai és európai belpolitikába is beavatkozott, a következő célpontja minden jel szerint Kína. Az amerikai tőzsdespekuláns a svájci Davosban neki is ment a keleti nagyhatalomnak: szerinte a kínai vezető Hszi Csin-Ping hatalmas ellensége a nyílt társadalmaknak.